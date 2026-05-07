Konkordatoda düzenleme sinyali: Akın Gürlek açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ege Bölgesi'ndeki illerin milletvekilleriyle Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, son dönemde sıklıkla rastlanan şirketlerin konkordato süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürlek, yeni bir düzenleme sinyali verdi.

"KONKORDATO SÜRECİ KÖTÜYE KULLANILIYOR"

Konkordato sürecinin kötüye kullanıldığına dikkat çeken Gürlek, "Konkordato aslında iş adamlarına, fabrika sahiplerine, iş dünyasına bir anlamda yaşama şansı tanımak; iflastan önceki bir adım. Ama maalesef bu süreç kötüye kullanılıyor." dedi.

AKIN GÜRLEK'TEN DÜZENLEME SİNYALİ

Konuyla ile ilgili bir düzenleme yapmayı planladıklarını belirten Gürlek, "Yani bir bilirkişi raporuyla konkordato kararı alıyorlar, ondan sonra sistemi kilitliyorlar." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, konkordato kararının sadece bir defa alınabileceğini anımsatarak, "Bir defadan sonra artık şirket hayatta kalabiliyorsa kalacak; kalamıyorsa da iflasına karar verilecek." açıklamasında bulundu.

ADALET BAKANI'NDAN 12. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

e-Tebligat yasasının Meclis'te olduğunu hatırlatan Gürlek, yeni düzenlemeyle artık tebligatın 5 günlük süre sonunda yapılmış sayılacağını belirtti.

12. Yargı Paketi hazırlıklarına da değinen Gürlek, "Özellikle bu kanun paketinde bölgelerin ihtiyaçları ve milletvekillerimizin önerileri bizim için çok önemli. Çalışmalar henüz bitme aşamasına gelmedi." dedi.

Bakan Gürlek ayrıca, "Yargının Etkinliği Bürosu" ve "Alo Adalet" hattının uyumlu hale getirilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydetti. (AA)