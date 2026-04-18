İnan Kıraç'ın evliliği için karar verildi

İnan Kıraç'ın evliliği için karar verildi
Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından İnan Kıraç'ın, kızı İpek Kıraç tarafından açılan "evliliğin iptali" davasında son sözü istinaf mahkemesi söyledi. Mahkeme, Kıraç'ın evlendiği sırada ayırt etme gücünden yoksun olduğunu tescilleyerek evliliği hukuken geçersiz saydı. İşte kararın detayları...

İş dünyasının önemli isimlerinden İnan Kıraç'ın özel hayatına dair devam eden yargı sürecinde kritik bir gelişme yaşandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Kıraç'ın 20 Aralık 2024 tarihinde Emine Alangoya ile gerçekleştirdiği evliliğin iptali yönündeki yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.

KIZI İPEK KIRAÇ DAVA AÇMIŞTI

Süreç, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, babasının evlendiği tarihte "fiil ehliyetinin" yerinde olmadığını iddia ederek yargıya başvurmasıyla başlamıştı.

18 Temmuz 2025'te dosyayı karara bağlayan Anadolu 18. Aile Mahkemesi, iş insanının evlilik akdi sırasında hukuki ve fiil ehliyetine sahip olmadığına hükmederek evliliği iptal etmişti.

ADLİ TIP RAPORU: "VASİ TAYİN EDİLMELİ"

Dava sürecinde hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu, kararın temel dayanağını oluşturdu. Raporda, Kıraç'ın kendi kararlarını sağlıklı bir şekilde verebilmesini sağlayan fiil ehliyetinin bulunmadığı ve kendisine bir vasi atanması gerektiği açıkça belirtildi.

Bu rapor üzerine Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Kıraç'a önce geçici, ardından da kalıcı vasiler atanmıştı.

İSTİNAF KARARI: HATA YOK, İPTAL HUKUKA UYGUN

Yerel mahkemenin iptal kararı sonrası dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi'ne taşındı. İncelemesini tamamlayan Daire, şu tespitlerde bulundu:

Delil Toplama: İlk derece mahkemesinin karara etki edecek tüm delilleri eksiksiz topladığı görüldü.

Usul ve Esas: Yapılan yargılama işlemlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) hükümlerine tam uyum sağladığı saptandı.

Hukuki Sonuç: Evlenme anında İnan Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun olduğu ve fiil ehliyetine sahip olmadığı tescillendiği için davanın kabul edilmesinde bir hata görülmedi.

İstinaf mahkemesi, yapılan başvuruları esastan reddederek evliliğin iptali kararının hukuk çerçevesinde yerinde olduğunu vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

