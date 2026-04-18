Türkiye onlar için ucuzluk cennetine dönüştü: Valizi toplayıp geliyorlar

Yayınlanma:
Türk lirası yabancı paralar karşısında değer kaybettikçe Türkiye, İngiliz turistler için "ucuzluk cennetine" dönüştü. Londra’dan Bodrum’a uçak bileti sadece 15 sterlin olurken, bir İngiliz 212 sterline bir hafta tatil yapabiliyor.

Uygun fiyatlı uçak biletleri ve "her şey dahil" paketler, Türkiye'yi 2026 yaz sezonunda İngilizlerin bir numaralı rotası haline getirdi.

Geçtiğimiz ay Türkiye’ye gelen İngiliz turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16 artış gösterdi. 2025 yılında 4 milyon 270 bin olan İngiliz turist sayısının bu yıl yeni bir rekor kırması bekleniyor.

LONDRA’DAN TÜRKİYE’YE ÇEREZ PARASINA UÇUŞ

2021/05/04/ucak-bileti-e1559722546727.jpeg

Google Flights verilerine göre, İngiltere’den Türkiye’ye seyahat etmek, Türkiye içindeki pek çok otobüs yolculuğundan bile daha ucuza geliyor. İşte İngilizlerin Türkiye’ye ulaşım maliyetleri:

Bodrum: 15 Sterlin

Dalaman: 28 Sterlin

Antalya: 30 Sterlin

İstanbul: 33 Sterlin

İzmir: 41 Sterlin

Mart ve nisan aylarındaki en düşük fiyat, Ryanair’in 15 Nisan tarihli Stansted-Bodrum seferinde 15 sterlin olarak kaydedildi.

BİR HAFTALIK TATİL 9 BİN LİRA

2023/03/24/tatil.jpg

Sadece ulaşım değil, konaklama paketleri de tüketici için hayal olan seviyelerde. EasyJet Holidays üzerinden Marmaris’te 7 gecelik, uçak dahil paket kişi başı 212 sterline satılıyor. Dalaman’da kahvaltı dahil bir haftalık tatilin bedeli ise 214 sterlin olarak belirlenmiş durumda. Belek’teki lüks golf otellerinde ise "her şey dahil" bir hafta, 837 sterlinden başlayan fiyatlarla İngilizlerin hizmetine sunuluyor.

ORTADOĞU’DAKİ SAVAŞ TÜRKİYE’YE YARADI

Ekonomim'de yer alan habere göre Jet2’nin Üst Yöneticisi (CEO) Steve Heapy, "yoğun bir yaz" beklediklerini açıklarken, turizmciler talebin ana kaynağını Ortadoğu’daki istikrarsızlığa bağlıyor.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle Dubai ve Abu Dabi gibi yerlerden vazgeçen turistler, rotayı güvenli liman olarak görülen Türkiye’ye kırıyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı (FCDO), Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki yerler dışında Türkiye’nin tamamını "güvenli" ilan ederek bu akını destekledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

