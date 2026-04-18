Belçika ekonomisini Afyonlu bir Türk yönetiyor

Belçika finans dünyasında dengeleri değiştirecek bir isim üst düzey göreve getirildi. Belçika’nın Aalst şehrinde doğan ve Türk kökeniyle dikkat çeken hukukçu Filiz Korkmazer, ülkenin en önemli ekonomi kurumu olan Belçika Merkez Bankası'nın (National Bank of Belgium) yeni müdürü oldu.

Hristiyan Demokrat Parti’nin (CD&V) önerisiyle atanan Korkmazer, bankanın yönetim kademesindeki yeni dönemin temsilcisi olarak görülüyor.

DEVLET TAHVİLİ OPERASYONUNUN MİMARLARINDAN

Eğitimini Paris ve Gent üniversitelerinde hukuk üzerine tamamlayan Korkmazer, profesyonel kariyerine Devlet Borç Ajansı bünyesinde hukuk uzmanı olarak adım attı. Ekonomi dünyasında ismini duyurması ise Belçika’nın önde gelen siyasetçileri Koen Geens ve Vincent Van Peteghem’in kabinelerinde üstlendiği kritik görevlerle oldu.

Korkmazer, özellikle 2023 yılında Belçika’da büyük ses getiren ve milyonlarca avroluk fon toplanan devlet tahvili kampanyasında kilit rol oynadı.

Ekonomik hukuk reformları konusundaki uzmanlığıyla bilinen Korkmazer, atama öncesinde Federal Kamu Hizmeti Maliye Bakanlığı’nda görev yapmaktaydı.

YÖNETİMDE YENİ BİR SOLUK

Steven Vanackere’in ardından görevi devralan Korkmazer'in ataması, kurum içerisinde hem siyasi hem de yapısal bir değişim olarak yorumlanıyor.

Belçika Merkez Bankası'nın yönetim kurulunda yer alacak olan Korkmazer, Avrupa para politikaları ve Belçika’nın mali istikrarı konusunda söz sahibi olacak.