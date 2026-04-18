Kiralarda akıl almaz artış!

Türkiye’de barınma krizi her geçen gün derinleşirken, konut fiyatları ile kiralar arasındaki makas halkın aleyhine açılmaya devam ediyor.

2018 yılından bu yana tutulan veriler, konut birim kiralarındaki artışın, mülk satış fiyatlarındaki devasa yükselişi bile geride bıraktığını ortaya koydu. Özellikle üç büyükşehirde yaşayan milyonlarca kiracı için tablo sürdürülemez bir noktaya ulaştı.

8 YILLIK BİLANÇO: FİYATLAR UÇTU, KİRALAR KAÇTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine dayanan analizlere göre; 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde ortalama konut birim metrekare fiyatı 2.839,40 TL seviyesindeydi.

2026 yılının ilk çeyreğine gelindiğinde ise bu rakam 48.322,90 TL’ye fırladı. 8 yıllık süreçte mülk fiyatlarındaki artış oranı yüzde 1602 olarak kayıtlara geçti.

Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı

Ancak halkın asıl belini büken kira tarafındaki artış oldu. 2018'de 11,11 TL olan birim kira bedeli (100 metrekarelik ev için 1.111 TL), 2026 itibarıyla 241,88 TL’ye (100 metrekarelik ev için 24.188 TL) yükseldi. Kiralardaki toplam artış oranı yüzde 2.077’ye ulaşarak konut satış fiyatlarındaki artışı geride bıraktı.

İSTANBUL’DA KİRA ASGARİ ÜCRETİN KATBEKAT ÜSTÜNDE

Üç büyükşehirde kiralık ev bulmak artık sadece ekonomik değil, sosyal bir krize dönüşmüş durumda. İstanbul’da 100 metrekarelik ortalama bir evin kirası 40 bin 512 TL’ye kadar yükseldi.

Bu rakam, milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin aylık gelirinin çok üzerinde kalarak halkı kentin çeperlerine ya da sağlıksız konutlara mecbur bıraktı.

Şehir bazında 8 yıllık konut satış fiyatı ve kira artış oranları ise şöyle gerçekleşti:

Şehir Konut Fiyat Artışı (%) Kira Artışı (%) Ortalama Kira (100 m2) İstanbul %1.431 %1.976 40.512 TL Ankara %2.144 %2.798 22.402 TL İzmir %1.681 %2.140 26.564 TL

ANKARA VE İZMİR’DE DE TABLO KARANLIK

Başkent Ankara, yüzde 2.798’lik kira artış oranıyla üç büyükşehir arasında en sert yükselişin yaşandığı yer oldu. İzmir’de ise ortalama kira bedeli 26 bin 564 TL seviyesine ulaşarak tüketicilerin bütçesini zorlamaya devam ediyor.

Veriler, 2022 yılında zirve yapan konut/kira oranının (yatırımın geri dönüş süresi), kiralardaki aşırı yükseliş nedeniyle düşüşe geçtiğini gösteriyor. Bu durum yatırımcı için geri dönüş süresini kısaltsa da, geçim derdindeki milyonlarca kiracı için yaşam maliyetinin katlanması anlamına geliyor.