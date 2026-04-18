TCDD özel tren kaldırdı: Akın akın görmeye gittiler

TCDD, Ankara ile Çankırı arasında sabah ve akşam sefer yapacak özel tren kaldırdı. Turistik Tuz Ekspresi adıyla sefere başlayan tren büyük ilgi çekerken vatandaşlar akın akın Yer Altı Tuz Şehri'ni görmeye gittiler.

Çankırı’nın tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Turistik Tuz Ekspresi", 2026 sezonunu açtı. Yer Altı Tuz Şehri olmak üzere turistik noktaları keşfetmek üzere kente gelenleri taşıyan tren, görkemli bir törenle karşılandı.

TCDD ÖZEL TREN KALDIRDI

Çankırı'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Tuz Ekspresi, 2026 sezonunun ilk seferini gerçekleştirdi. Yeni sezonun ilk seferi için sabah saatlerinde Ankara Garı'nda hareket eden tren, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Çankırı'ya ulaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları kapsamında Ankara'ya götürülen Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Çocuk Akademisi'nde eğitim gören 200 öğrenci de şehri ziyarete gelen turistlerle tren yolculuğuna katıldı.

AKIN AKIN GÖRMEYE GİTTİLER

Ziyaretçiler, Çankırı'da Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı tarafından karşılandı.

Karşılamada çocuklardan oluşan halk oyunu ekibi de gösteri sundu.

Ziyaretçiler, gün boyu Yer Altı Tuz Şehri'nin yanı sıra kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek, yöresel lezzetleri tatma imkanı bulacak, ardından akşam saatlerinde trenle yeniden Ankara'ya dönecek. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

