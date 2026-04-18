Savaş, 500 varil petrolü piyasadan sildi

İran Savaşı'nın başlamasından bu yana geçen yaklaşık 50 günlük süre, dünya ekonomi tarihinin en ağır enerji krizlerinden birine sahne oldu. Küresel pazarlarda yaşanan tedarik sıkıntı adeta ekonomileri sarstı.

Reuters tarafından yapılan hesaplamalara göre, üretilemeyen ham petrolün yarattığı ekonomik kayıp şimdiden 50 milyar dolar barajını aşmış durumda.

500 MİLYON VARİL PİYASADAN SİLİNDİ

Savaşın yarattığı kaos ortamında yaklaşık 500 milyon varil petrol küresel pazardan çekildi. Bu kaybın büyüklüğünü anlamak için şu çarpıcı kıyaslamalar yapılıyor:

Havacılık: Küresel uçuş talebinin tam 10 hafta boyunca durmasına eşdeğer.

Kara Ulaşımı: Dünya genelindeki tüm kara yolu trafiğinin 11 gün boyunca kesilmesine denk.

Genel Tüketim: ABD’nin (Amerika Birleşik Devletleri) bir aylık, Avrupa’nın ise bir aydan fazla sürelik petrol ihtiyacına karşılık geliyor.

Askeri: ABD ordusunun tam altı yıllık yakıt tüketimini karşılıyor.

KÖRFEZ’DE ÜRETİM ÇÖKTÜ, JET YAKITI KRİZİ BAŞLADI

Mart ayı itibarıyla Körfez ülkelerinde günlük yaklaşık 8 milyon varillik devasa bir üretim kaybı yaşandı. Bu miktar, dünyanın en büyük enerji devleri olan Exxon Mobil ve Chevron’un toplam üretimine yakın bir seviyeye işaret ediyor.

Tüketiciyi en çok etkileyecek bir diğer darbe ise jet yakıtı tarafında yaşandı. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’ın toplam ihracatı; Şubat ayındaki 19,6 milyon varil seviyesinden, Mart ve Nisan aylarında toplamda 4,1 milyon varile kadar geriledi.

Bu sert düşüş, küresel seyahat maliyetlerini artırarak turizm sektörünü de baskı altına alıyor.

KAYIP, BAZI ÜLKELERİN EKONOMİSİNDEN DAHA BÜYÜK

Petrol fiyatlarının savaş süresince varil başına ortalama 100 dolar seviyesinde çakılı kalması, toplam gelir kaybının 50 milyar dolara ulaşmasına neden oldu.

Bu meblağ, Almanya’nın yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranla yaklaşık yüzde 1’ine denk gelirken; Estonya veya Letonya gibi ülkelerin toplam ekonomik büyüklüğü ile yarışıyor.

TOPARLANMA YILLAR SÜREBİLİR

Hürmüz Boğazı’nın ticari geçişlere açıldığına dair iyimser haberlere rağmen, sahadaki teknik veriler toparlanmanın sanıldığı kadar hızlı olmayacağını gösteriyor.

Küresel petrol stokları sadece Nisan ayında 45 milyon varil eridi. Uzmanlar, özellikle Kuveyt ve Irak’taki ağır petrol sahalarının normal kapasiteye dönmesinin 4-5 ayı bulabileceğini belirtiyor.

Katar’daki Ras Laffan LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) tesisindeki hasar ve rafineri altyapısındaki genel yıkım nedeniyle, bölgedeki enerji ağının tamamen eski haline dönmesinin yıllar alabileceği vurgulanıyor.