Borsayı Hürmüz belirledi! İşte haftanın kazananı

ABD-İsrail ve İran hattındaki gerilimin yerini ateşkes müzakerelerine bırakması ve kritik enerji yolu Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması, piyasalara can suyu oldu.

Hürmüz açıklaması sonrası piyasalar coştu

Küresel piyasalardaki pozitif rüzgarı arkasına alan Borsa İstanbul, yatırımcısının yüzünü güldürdü. BIST 100 (Borsa İstanbul 100) endeksi, haftayı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14 bin 587 puandan tamamladı.

HAFTALIK REKOR KAPANILIŞ

13-17 Nisan haftasına 13 bin 924 puandan başlayan endeks, hafta boyunca en düşük 13 bin 842 puanı gördü. Cuma günü gelen "Hürmüz açıldı" müjdesiyle 14 bin 601 puana kadar tırmanan endeks, kapanış rekorunu kırdı. Yılbaşından bu yana yükselişi yüzde 30'a yaklaşan borsada, geçen haftanın sektörel kazançları şöyle gerçekleşti:

Bankacılık: %4,11

Sanayi: %3,72

Holding: %3,37

HAFTANIN KAZANDIRANLAR VE KAYBETTİRENLER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında yatırımcısına en çok prim yaptıran şirket, yüzde 52,43’lük dev artışla Efor Yatırım (EFOR) oldu. Onu yüzde 35,54 ile Kontrolmatik (KONTR) ve yüzde 21,77 ile Pasifik GYO (PSGYO) izledi.

Öte yandan, her hisse bu coşkuya ortak olamadı. Haftanın en çok değer kaybedenleri listesinde yüzde 17,16 düşüşle Eczacıbaşı İlaç (ECILC) başı çekerken; Europower Enerji (EUPWR) yüzde 9,38 ve Dap Gayrimenkul (DAPGM) yüzde 8,76 kayıpla haftayı kapattı.

ASELSAN TAHTINI KORUDU

Piyasa değeri bazında Borsa İstanbul’un en büyük şirketi, 1 trilyon 887 milyar 840 milyon TL ile Aselsan (ASELS) olmaya devam etti.

Dev savunma sanayi kuruluşunu, 758 milyar TL ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve 648 milyar TL ile Enka İnşaat (ENKAI) takip etti.

İşlem hacmi tarafında ise 105,5 milyar TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) liderliği kimseye bırakmadı.