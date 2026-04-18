Tarih belli oldu: Karahan Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kritik bir sunum gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

200'lük banknot yetmiyor! Fatih Karahan'a banknot sorusu

Mehmet Muş başkanlığında 5 Mayıs tarihinde toplanacak olan komisyonda, para politikasının dümendeki ismi Karahan, ekonomik gidişata dair kapsamlı açıklamalarda bulunacak.

AJANDASINDA HANGİ KONULAR VAR?

Karahan’ın sunumunda küresel ölçekte yaşanan ekonomik sarsıntılar, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, bir türlü dizginlenemeyen enflasyon ve Merkez Bankası’nın bu süreçte izlediği para politikası çerçevesi ele alınacak.

Özellikle milyonları ilgilendiren faiz kararları ve enflasyonla mücadelede gelinen noktanın, toplantının en hararetli başlıkları olması bekleniyor.

AÇIKLAMA KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK GEREĞİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu uyarınca, Merkez Bankası Başkanı’nın yılda iki kez Meclis’i bilgilendirmesi gerekiyor.

Karahan, bu yasal yükümlülük kapsamında milletvekillerine sunum yaparken aynı zamanda son dönemde artan hayat pahalılığına dair soruları da yanıtlayacak.