Kocaeli’de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir otomobil ile işçi servisinin karıştığı trafik kazasında sekiz kişi yaralandı. Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde, D-100 karayolunda meydana geldi.

Hatay'da işçi servisi traktöre çarptı: 3'ü ağır 14 yaralı

İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ, 8 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre, Eren K. idaresindeki 34 GV 7493 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan 41 P 4570 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle fabrika işçilerini taşıyan midibüs, yolun kenarına devrildi.

Kütahya'da feci kaza' İşçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı: 3 yaralı

1 KİŞİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, serviste bulunan sekiz yaralıyı kurtararak çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın meydana geldiği güzergahta trafik, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı.