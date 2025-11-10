Kocaeli’de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Kocaeli’de işçi servisi devrildi: 8 yaralı
Yayınlanma:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu devrilen serviste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir otomobil ile işçi servisinin karıştığı trafik kazasında sekiz kişi yaralandı. Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde, D-100 karayolunda meydana geldi.

İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ, 8 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre, Eren K. idaresindeki 34 GV 7493 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan 41 P 4570 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle fabrika işçilerini taşıyan midibüs, yolun kenarına devrildi.

1 KİŞİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, serviste bulunan sekiz yaralıyı kurtararak çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın meydana geldiği güzergahta trafik, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

