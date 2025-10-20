Hatay'da işçi servisi traktöre çarptı: 3'ü ağır 14 yaralı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, sebze halinde paketleme servisinde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Reyhanlı-Antakya yolu üzerindeki Beşaslan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. E.Ş. yönetimindeki 31 C 8002 plakalı servis minibüsü, aynı istikamette seyir halinde olan R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı pamuk yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

3'Ü AĞIR 14 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan toplam 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 14 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.