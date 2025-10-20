Hatay'da işçi servisi traktöre çarptı: 3'ü ağır 14 yaralı

Hatay'da işçi servisi traktöre çarptı: 3'ü ağır 14 yaralı
Yayınlanma:
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, paketleme tesisinden dönen işçileri taşıyan servis minibüsü, aynı yönde ilerleyen pamuk yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, sebze halinde paketleme servisinde çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Reyhanlı-Antakya yolu üzerindeki Beşaslan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. E.Ş. yönetimindeki 31 C 8002 plakalı servis minibüsü, aynı istikamette seyir halinde olan R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı pamuk yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

3'Ü AĞIR 14 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan toplam 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Su birikintisine giren otomobil takla attı: Kaza anı böyle görüntülendiSu birikintisine giren otomobil takla attı: Kaza anı böyle görüntülendi

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 14 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Türkiye
Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış geliyor
Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış geliyor
İBB çalışanına 'mektup' soruşturması!
İBB çalışanına 'mektup' soruşturması!