Su birikintisine giren otomobil takla attı: Kaza anı böyle görüntülendi

Bursa'nın İznik ilçesinde, yağışlı hava koşullarının yol açtığı su birikintisi kazaya neden oldu. İznik yönüne seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yenişehir çevre yolunda meydana geldi. Vural Y. (52) yönetimindeki 41 VY 972 plakalı otomobil, yağış nedeniyle oluşan su birikintisine girince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı ve yaklaşık 100 metre sürüklendi.

3 KİŞİ KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Otomobilde bulunan sürücü Vural Y., eşi S.Y. (52) ve çocukları A.Y. (29), kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolün ardından aile bireylerinin genel durumunun iyi olduğunu belirledi. Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanmak zorunda kaldı.

Öte yandan, kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin su birikintisine girdikten sonra kontrolden çıkarak takla attığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.