Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Araç şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi yakınlarında, hafif ticari bir aracın şarampole devrilmesi sonucu Hatun Eğin hayatını kaybetti, sürücü Hüseyin Eğin ile kayınbiraderi O.Y. yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi mevkisinde, Kayseri-Sivas karayolunun 22’nci kilometresinde gerçekleşti. Sivas'tan Kayseri istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Eğin yönetimindeki 66 AAY 161 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

kayseri.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Hatun Eğin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hüseyin Eğin ile kayınbiraderi O.Y. ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, Sivas-Kayseri karayolunda ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlarken, kazada yaşamını yitiren Hatun Eğin’in cansız bedeni incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

