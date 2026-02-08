Asgari ücretlilerden 'ara zam' isyanı: İşçilerin birliği sermayeyi yenecek

Asgari Ücret İnisiyatifi, asgari ücrete mart ayında ara zam yapılması talebiyle eylem düzenledi. "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları eşliğinde gerçekleştirilen eylemde yapılan açıklamada, "Asgari ücret zammı bir oldubitti ile aralık ayında belirlenmiş olsa da bu süreç bizim için bitmemiştir. Mart ayında asgari ücretin yeniden güncellenmesi için meydanlarda olacağız" denildi.

Asgari Ücret İnisiyatifi üyeleri, "Asgari Ücrete Mart'ta yeniden zam" talebiyle Ankara'daki Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi.

"İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları eşliğinde konuşan Durdane Özdemir, Asgari Ücret İnisiyatifi olarak bugün İstanbul, İzmir ve Ankara’da ortak açıklama yapıldığını belirtti.

ASGARİ ÜCRETLİLERDEN 'ARA ZAM' İSYANI

TÜİK'in, yıllık resmi enflasyon oranını yüzde 30,65 olarak açıkladığını, Aralık 2025 enflasyonunun ise yüzde 0,89 olduğunu belirten Özdemir, Ocak 2026 enflasyonunun ise yüzde 4,84 olarak duyurulduğunu anımsattı.

"Aralıkta düşen enflasyon, ocak’ta uçtu. 23 yıllık AKP iktidarları döneminin neredeyse tümünde hep aynı senaryoyu izledik: Ocak ayı enflasyonu, bir önceki yılın aralık ayı enflasyonundan yüksek çıktı, kaybeden hep emekçiler oldu" diyen Özdemir, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Resmi verilerin bile 11 aylık enflasyonu yüzde 29,74 olarak gösterdiği bir tabloda, aralık ayında yapılan yüzde 27’lik zam daha asgari ücretlinin eline geçmeden enflasyon karşısında ezildi. Ocak ayı verileriyle birlikte asgari ücretin bin 358 lirası çoktan buharlaştı; alım gücü 26 bin 699 liraya indi. Emekliyi de aynı sefalete mahkûm ettiler. "İyileştirme" dedikleri bin 62 liranın 968 lirasını enflasyonla geri aldılar; bugün emeklinin cebinde kalan sadaka sadece 94 liradır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret için açıkladığı %27'lik zamma tepki gösteren Özdemir, "Gerçek enflasyonun altında kalan, daha cebimize girmeden eriyen bu zam; sosyal ve bilimsel olarak hükümsüzdür" dedi.

"30 bin lirayı aşan açlık sınırı karşısında 28 bin liralık asgari ücret, 'asgari' bir yaşam değil, sefalet demektir" ifadesini kullanan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "BİSAM verileri gerçeği tüm çıplaklığıyla önümüze koyuyor; asgari ücretle geçinmeye çalışan dört kişilik bir ailenin her ferdi için öğün başına düşen pay yalnızca 22 lira. Asgari ücret, bir ailenin karnını üç öğün simitle doyurmasına dahi yetmiyor. Ülke ekonomisi büyürken, o zenginliği yaratan emekçinin payı her geçen gün küçülüyor."

"ASGARİ ÜCRETLİ EMEKÇİNİN HAKKINI SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Asgari ücretin miktarını, kâr hırsıyla gözü dönmüş patronlar ve sermayenin sadık bekçiliğini yapan siyasi iktidar değil; bizzat bu zenginliği yaratan emekçilerin iradesi belirlemelidir. Yetkili konfederasyonların sorumluluktan kaçarak masayı sahipsiz bırakması, sessizliğe bürünerek bu sefalet dayatmasına dolaylı yoldan ortak olması kabul edilemez. Asgari ücret zammının belirleneceği süreçte boşalan her mevziyi dolduracak olan, emekçilerin öncüleridir" şeklinde konuşan Durdane Özdemir sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Asgari ücret zammı, bir oldubittiyle aralık ayında belirlenmiş olsa da bu süreç bizim için bitmemiştir. Mart ayında asgari ücretin yeniden güncellenmesi için meydanlarda olacağız. Bilimden, emekten ve adaletten yana saf tutan herkesi bu haklı mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz. Geçinebilmek ve büyümeden payımızı alabilmek için, gerçek enflasyona ve milli gelire oranlı asgari ücret için, asgari ücrete martta yeniden zam mücadelesini hep birlikte büyütelim."

"AKP'DEN HESABI EMEKLİLER SORACAK"

Protestoculardan Semanur Güler ise Bilkent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ'de yüksek lisans yaptığını belirtirken, "Hala aslında işim yok" dedi.

Birçok yere başvurduğunu ancak asgari ücretle çalışmak istemediğini dile getiren Güler, "Kalifiye bir eleman olduğumu düşünüyorum. Aslında bunu verdiğim emeğe karşılık gelmeyeceğini düşünerek reddediyorum" şeklinde konuştu.

Güler son olarak şu ifadeleri kullandı:

  • "Ama bu şekilde yine de aslında bağımlı bir şekilde yaşıyorum. Aslında ekonomik olarak sıkıntı çekiyoruz. Benim annem de senelerin öğretmeni ama ona rağmen ona da verilen zamlar yeterli kalmıyor. Biz kalabalık bir aileyiz. Geçinmekte zorlanıyoruz ve her sene daha da zorlanıyoruz. Kardeşlerimle, ailemle birlikte. AKP'den hesabı emekliler soracak."

Öte yandan Durdane Özdemir tarafından okunan açıklamaya imza atan kuruluşlar ise şöyle sıralandı:

  • Asgari Ücretle Çalışanlar Derneği
  • Birleşik Siyaset
  • Çaycuma Çevre Gönüllüleri Platformu
  • Dayanışma Datça
  • Datça Demokrasi Platformu
  • Datça Sağlık Meclisi
  • DEM Parti Emek Komisyonu
  • Devrimci Parti
  • Doğu Güneydoğu Dernekler Platformu
  • Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi
  • Emekli Meclisleri Sendikası
  • Enternasyonal Dayanışma
  • Ezilenlerin Sosyalist Partisi
  • Jineps Gazetesi
  • Muğla Su İnisiyatifi
  • Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri
  • Sinop Kent Konseyi Ekoloji Meclisi
  • Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği
  • Sosyalist Dayanışma Platformu
  • Sosyalist Emekçiler Partisi
  • Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
  • Türkiye İşçi Partisi
  • Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)
  • Toplumsal Özgürlük Partisi
  • Yeşil Sol Parti
  • 2021 Tüm Emekli Sen

(ANKA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

