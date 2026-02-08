Avrupa'nın en yoğun havalimanı belli oldu: Uçuş rekoru kırdı

Avrupa'nın en yoğun havalimanı belli oldu: Uçuş rekoru kırdı
Yayınlanma:
İstanbul Havalimanı, 26 Ocak-1 Şubat'ta günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 26 Ocak-1 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında birinci oldu.

İstanbul Havalimanı Londra'yı geçti

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı'nda yeni yolcu hedefi açıklandı

SABİHA GÖKÇEN AVRUPA’NIN EN YOĞUN 8’İNCİSİ

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1235 uçuşla Londra Heathrow, 1167 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1151 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 746 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

KAYNAK: AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

