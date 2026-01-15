İstanbul Havalimanı'nda yeni yolcu hedefi açıklandı

Ulaştırma ve Altayapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da İstanbul Havalimanı ile ilgili yolcu taşıma hedeflerine ilgili konuştu.

2026'da 90 milyon yolcunun taşınmasını hedeflediklerini belirten Uraloğlu, gelecek yıllarda bu sayının üstüne çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

"2026'DA HEDEF 90 MİLYON YOLCU"

Antalya’da Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2026 etkinliğine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan İstanbul Havavlimanı'nda 2025 yılının günlük ortalama 1491 uçuşla tamamlandığını ifade ederek şöyle konuştu: