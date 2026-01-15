İstanbul Havalimanı'nda yeni yolcu hedefi açıklandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan İstanbul Havalimanı'nda 2026 yılı için belirledikleri yolcu hedefini açıkladı.
Ulaştırma ve Altayapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da İstanbul Havalimanı ile ilgili yolcu taşıma hedeflerine ilgili konuştu.
2026'da 90 milyon yolcunun taşınmasını hedeflediklerini belirten Uraloğlu, gelecek yıllarda bu sayının üstüne çıkmayı hedeflediklerini belirtti.
"2026'DA HEDEF 90 MİLYON YOLCU"
Antalya’da Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2026 etkinliğine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan İstanbul Havavlimanı'nda 2025 yılının günlük ortalama 1491 uçuşla tamamlandığını ifade ederek şöyle konuştu:
- "Amsterdam, Heathrow, Paris Cdg ile Frankfurt gibi Avrupa’nın köklü dev havalimanlarını geride bırakmıştır. 2026’da 90 milyon, 2030’da 100 milyon, 2033’te ise 110 milyon yolcu barajını aşmayı planlıyoruz. Bu orta vadeli hedefler gerçekleştiğinde İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı bakımından Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 5’inci sıraya yükselerek küresel havacılıkta yeni bir çığır açacaktır."
