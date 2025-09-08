AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu Aydın’ın kurtuluşu törenine katılmadı!

AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu Aydın’ın kurtuluşu törenine katılmadı!
Yayınlanma:
CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü etkinliklerine katılmadı.

Aydın, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde meydanları doldurdu. Resmi tören düzenlenirken sabah saatlerinde Aydın Valiliği önünde başlayan programda, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Fakat düzenlenen programa, siyasi hayatının 23 yılını geçirdiği CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılmadı.

ozlem-cercioglu.webp

ÇERÇİOĞLU TÖRENE KATILMADI!

Protokolde yer almayan Çerçioğlu’nun yokluğu, törende bulunan katılımcılar ve meydandaki vatandaşlar arasında dikkat çekerken AKP’ye katılmasıyla birlikte henüz vatandaşların arasına çıkmayan ve programlara katılmayan Çerçioğlu’nun 103’üncü kurtuluş yıldönümü programında da olmayışı yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Aydın halkı, geçtiğimiz günlerde de protesto için belediyenin konserine katılmamıştı.

aydinin-kurtulusu.webp

Aydın Valisi Canbolat’tan AKP’li Çerçioğlu’na protokol dersiAydın Valisi Canbolat’tan AKP’li Çerçioğlu’na protokol dersi

Soylu, Çerçioğlu ile olan görüşmesini anlattı: "Tayyip Erdoğan'a güven dedim"Soylu, Çerçioğlu ile olan görüşmesini anlattı: "Tayyip Erdoğan'a güven dedim"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Özgür Özel'den İzmir'de şehit olan iki polis için taziye mesajı
Özgür Özel'den İzmir'de şehit olan iki polis için taziye mesajı
CHP'li Yavuzyılmaz: Operasyonu Erdoğan yönetiyor
CHP'li Yavuzyılmaz: Operasyonu Erdoğan yönetiyor