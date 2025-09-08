AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu Aydın’ın kurtuluşu törenine katılmadı!

Aydın, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde meydanları doldurdu. Resmi tören düzenlenirken sabah saatlerinde Aydın Valiliği önünde başlayan programda, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Fakat düzenlenen programa, siyasi hayatının 23 yılını geçirdiği CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılmadı.

ÇERÇİOĞLU TÖRENE KATILMADI!

Protokolde yer almayan Çerçioğlu’nun yokluğu, törende bulunan katılımcılar ve meydandaki vatandaşlar arasında dikkat çekerken AKP’ye katılmasıyla birlikte henüz vatandaşların arasına çıkmayan ve programlara katılmayan Çerçioğlu’nun 103’üncü kurtuluş yıldönümü programında da olmayışı yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Aydın halkı, geçtiğimiz günlerde de protesto için belediyenin konserine katılmamıştı.

