Soylu, Çerçioğlu ile olan görüşmesini anlattı: "Tayyip Erdoğan'a güven dedim"

Yayınlanma:
AKP Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yaptığı telefon görüşmesine dair detayları paylaştı.

AKP Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adem Metan'ın programında, CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Soylu, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Partiye gelmesi önemli bir adımdır. Özlem Çerçioğlu için ne kadar önemliyse AK Parti için de o kadar önemelidir. Çünkü AK Parti gelinebilecek bir partidir ve çeyrek asır iktidar sonra. AK Parti kapısını her daim açık tutmalı ve bunu her an hissettirmelidir" dedi.

"HEMEN ARADIM TEBRİK ETTİM"

Adem Metan'ın, Soylu'ya "Sizin Özlem hanımla bir temasınız oldu mu?" sorusunu yöneltmesi üzerine Soylu, "Ben hemen aradım tebrik etti. Ben Önemsiyorum, önemli bir iş olarak görüyorum." yanıtını verdi.

Soylu, telefon görüşmesine ilişkin "Bir telefon beklediğini düşünmüyorum ama çok memnun olduğunu hissettim ve çok güzel şeyler söyledim. Tayyip Erdoğan'a güven dedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

