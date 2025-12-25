11'inci Yargı Paketi resmen yürürlüğe girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve "11. Yargı Paketi" olarak adlandırılan kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PAKETİN KAPSAMINDA NE VAR?

Paket, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak hükümleri kesinleşmemiş yaklaşık 55 bin hükümlüyü ilgilendiriyor. Genel Kurul'a 38 maddeyle sunulan tekliften, İnternet Kanunu'na ilişkin Anayasa Mahkemesi iptal kararlarını düzenleyen 30, 31 ve 32'nci maddeler çıkarıldı ve teklife 5 yeni madde eklendi.

COVID VE DEPREM DÜZENLEMELERİ

TBMM'de yaşanan tartışmaların ardından, paketteki COVID-19 düzenlemelerinin kapsamı daraltıldı. Ayrıca, deprem bölgesinde yakınlarını kaybedenlerin mücadelesi ve deprem suçluları da paket kapsamına alınmadı.

50 BİN MAHKUM İÇİN TAHLİYE YOLU

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren paketle birlikte, yaklaşık 50 bin mahkumun tahliye edilmesinin önü açıldı. Düzenleme, ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler getiriyor.