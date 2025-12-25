11'inci Yargı Paketi resmen yürürlüğe girdi

11'inci Yargı Paketi resmen yürürlüğe girdi
Yayınlanma:
11’inci Yargı Paketi olarak bilinen yasa teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile yaklaşık 55 bin hükümlüyü ilgilendiren değişiklikler yapıldı ve tahliye yolu açıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve "11. Yargı Paketi" olarak adlandırılan kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PAKETİN KAPSAMINDA NE VAR?

Paket, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak hükümleri kesinleşmemiş yaklaşık 55 bin hükümlüyü ilgilendiriyor. Genel Kurul'a 38 maddeyle sunulan tekliften, İnternet Kanunu'na ilişkin Anayasa Mahkemesi iptal kararlarını düzenleyen 30, 31 ve 32'nci maddeler çıkarıldı ve teklife 5 yeni madde eklendi.

COVID VE DEPREM DÜZENLEMELERİ

TBMM'de yaşanan tartışmaların ardından, paketteki COVID-19 düzenlemelerinin kapsamı daraltıldı. Ayrıca, deprem bölgesinde yakınlarını kaybedenlerin mücadelesi ve deprem suçluları da paket kapsamına alınmadı.

AYM 'çakarlı araç' kararını verdi: Resmi Gazete'de yayımlandıAYM 'çakarlı araç' kararını verdi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Mezarını kazın tam olsun! Emeklilik hayali kuranlara kara ferman Resmi Gazete'deMezarını kazın tam olsun! Emeklilik hayali kuranlara kara ferman Resmi Gazete'de

50 BİN MAHKUM İÇİN TAHLİYE YOLU

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren paketle birlikte, yaklaşık 50 bin mahkumun tahliye edilmesinin önü açıldı. Düzenleme, ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler getiriyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

