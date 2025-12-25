Siber Güvenlik Başkanlığı'na yeni görev

Siber Güvenlik Başkanlığı'na yeni görev
Yayınlanma:
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev alanı genişletildi, dijital devlet ve yapay zekâ yetkileri eklendi, teşkilat yapısı yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 192 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev, yetki ve teşkilat yapısında köklü değişiklikler yapıldı.

GÖREV ALANI GENİŞLETİLDİ

Kararname ile Başkanlığın görev alanına dijital devlet ve kamuda yapay zekâ başlıkları eklendi. Yeni düzenlemeye göre Başkanlık, bu alanlarda ulusal strateji ve eylem planlarını hazırlayacak, mevzuat çalışmalarını yürütecek ve uygulamaları koordine edecek.

Kamu bilişim projelerine ilişkin mali-teknik görüş verme, e-Devlet Kapısı'nın geliştirilmesi ve kamu veri yönetişimi standartlarının belirlenmesi de bu görevler arasına alındı.

TEŞKİLAT YAPISI DEĞİŞTİ

Başkanlığın teşkilat yapısı yeniden şekillendirildi. Yapı, bir Başkan, üç başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşacak. Yurtiçinde yediye kadar temsilcilik kurulmasının ve yurtdışı teşkilatı oluşturulmasının önü açıldı.

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün yeni ismi belli olduMilli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün yeni ismi belli oldu

11'inci Yargı Paketi resmen yürürlüğe girdi11'inci Yargı Paketi resmen yürürlüğe girdi

YENİ BİRİMLER KURULDU

Teşkilat bünyesinde Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü, Dijital Devlet Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı kuruldu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı kararıyla görev alanıyla ilgili şirket kurulması da mümkün hale getirildi. Kararname hükümlerinin uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Türkiye
Ehliyetsiz ve alkollü şekilde polisten kaçtı: Araç hurdaya döndü
Ehliyetsiz ve alkollü şekilde polisten kaçtı: Araç hurdaya döndü
Fenerbahçe’nin 3 Temmuz travması tetikleniyor
Fenerbahçe’nin 3 Temmuz travması tetikleniyor
Gönül şehrimizin gıdası: Edep erkan ve rızalık!
Gönül şehrimizin gıdası: Edep erkan ve rızalık!