Siber Güvenlik Başkanlığı'na yeni görev

Resmi Gazete'de yayımlanan 192 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev, yetki ve teşkilat yapısında köklü değişiklikler yapıldı.

GÖREV ALANI GENİŞLETİLDİ

Kararname ile Başkanlığın görev alanına dijital devlet ve kamuda yapay zekâ başlıkları eklendi. Yeni düzenlemeye göre Başkanlık, bu alanlarda ulusal strateji ve eylem planlarını hazırlayacak, mevzuat çalışmalarını yürütecek ve uygulamaları koordine edecek.

Kamu bilişim projelerine ilişkin mali-teknik görüş verme, e-Devlet Kapısı'nın geliştirilmesi ve kamu veri yönetişimi standartlarının belirlenmesi de bu görevler arasına alındı.

TEŞKİLAT YAPISI DEĞİŞTİ

Başkanlığın teşkilat yapısı yeniden şekillendirildi. Yapı, bir Başkan, üç başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşacak. Yurtiçinde yediye kadar temsilcilik kurulmasının ve yurtdışı teşkilatı oluşturulmasının önü açıldı.

YENİ BİRİMLER KURULDU

Teşkilat bünyesinde Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü, Dijital Devlet Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı kuruldu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı kararıyla görev alanıyla ilgili şirket kurulması da mümkün hale getirildi. Kararname hükümlerinin uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak.