Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün yeni ismi belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan 191 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu yönetiminde önemli değişiklikler yapıldı. Kararname, bugünkü sayıda yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MİLLİ TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ADI DEĞİŞTİ

Düzenleme ile Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün adı, "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi. Yeni genel müdürlüğün görev tanımına yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, ulusal politika oluşturulması ve veri altyapısının güçlendirilmesi eklendi.

RİSK ANALİZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALDIRILDI

Kararname ile Risk Analizi Genel Müdürlüğü tamamen kaldırıldı. Genel Müdür ve yardımcılarının görevleri sona erdirildi. Müdürlüğe ait tüm taşınır/taşınmazlar, veri tabanları, yazılımlar ve haklar, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) devredildi.

GELİR İDARESİ'NDE YENİ DAİRE KURULDU

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde "Risk Analizi Daire Başkanlığı" kuruldu. Bu yeni daireye, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, risk analiz sistemleri oluşturma ve vergi uyumunu ölçme gibi görevler verildi. Kararname ile bazı kadrolar iptal edilirken, yeni kadrolar da ihdas edildi.