Aydın Valisi Canbolat’tan AKP’li Çerçioğlu’na protokol dersi

AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamına çeker gibi yanına aldığı ikinci koltukla ağırlaması kamuoyunda dikkat çekmişti. Aynı masa etrafında iki siyasetçinin yan yana oturması, geleneksel protokol sınırlarının dışına çıkıldığı yorumlarına neden olmuştu.

Bu kez ziyaret sırası Çerçioğlu’ndaydı. Başkan, Aydın Valisi Yakup Canbolat’a iade-i ziyarette bulundu. Deneyimli bir kamu yöneticisi olan Vali Canbolat, konuk belediye başkanını makam koltuğunda değil, makam masasının önünde yer alan konuk koltuklarında ağırladı. Böylece devlet protokolündeki yerleşik teamüllere uygun bir tablo sergilendi.

Vali Canbolat; daha önce beş ilçede kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı’nda daire başkanlığı ve iki farklı ilde valilik görevlerinde bulunmuş, tecrübeli bir bürokrat olarak biliniyor.

Nefes'in haberine göre; ziyaret sırasında herhangi bir abartılı jest ya da farklı oturma düzeni tercih edilmemesi, kamuoyunda "devlette usul böyle olur" mesajı olarak yorumlandı.