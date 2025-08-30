Tek karede Çerçioğlu'nun özeti! AKP'li Osman Aşkın Bak şaşkınlıktan baka kaldı

AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu son günlerde AKP’li siyasetçilerin yakın markajında. Çerçioğlu geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AKP İl Başkanı Mehmet Erdem, milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, MKYK üyesi Mehmet Umut Tuncer ve üç ilçe belediye başkanını makamında aynı anda ağırladı.

Ziyaretin ardından Çerçioğlu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf dikkat çekti.

Karede, Çerçioğlu’nun makam masasında yanına bir koltuk daha çekildiği ve Bakan Osman Aşkın Bak’ın oraya oturduğu görüldü.

Böylece aynı makam masasında iki siyasetçi yan yana oturmuş oldu.

Çerçioğlu’nun rahat tavırlarının aksine Bakan Bak’ın yüz ifadesi şaşkınlık yarattı.

Fotoğrafta Bak’ın önüne konulan sümen de merak konusu oldu.

Nefes'in aktardığına göre; bir makam iki koltuk fotoğrafı kulislerde “Osman Aşkın Bak, Osman şaşkın bak oldu” yorumlarına yol açtı.