İlk Çerçioğlu anketi geldi! Vatandaş yanıtı verdi

AREA Araıştırma, Özlem Çerçioğlu AKP'ye geçtikten sonra Aydın dahil 26 ilde siyasi gündem araştırma gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye transferi de yurttaşa soruldu.

AKP'ye geçen Çerçioğlu'na 'İstanbul Sözleşmesi' hatırlatıldı: Kadınların yüzüne nasıl bakacaksın?

Vatandaş, 'Yalnızca zeybek oynarken diz çökerim' sözleri ile de hatırlanan Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişini yanlış buldu. Yurttaşların yüzde 60,8'i Çerçioğlu'nun hamlesini yanlış bulurken yüzde 31,2'si de doğru buldu. Nefes'ten Aytunç Erkin'in aktardığına göre, yüzde 8 de tavrını belirtmedi.