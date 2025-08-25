AKP'ye geçen Çerçioğlu'na 'İstanbul Sözleşmesi' hatırlatıldı: Kadınların yüzüne nasıl bakacaksın?

Yayınlanma:
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na "İstanbul Sözleşmesi'nin yanındayız" ifadelerini hatırlattı. Bülbül Çerçioğlu'na seslenerek, "Sözleşmeyi fesheden Cumhurbaşkanın himayesinde kadınların yüzüne nasıl bakacaksın? Tarih seni unutmayacak!" dedi.

CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepkiler sürüyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun "İstanbul Sözleşmesi'nin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" sözlerini hatırlatarak, "“Feshetmek, kadına şiddetten yana olmaktır” dedin. Bugün sözleşmeyi feshedenlerin yanında duruyorsun." tepkisini gösterdi.

"ALNIM AK BAŞIM DİK" DİYEREK AKP'YE GEÇMİŞTİ

20 yılı aşkın süredir CHP'de siyaset yapan Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz haftalarda AKP'nin kuruluş yıl dönümümde "Alnım ak başım dik" diyerek AKP'ye geçmişti. Hapse atılma çekincesiyle AKP'ye geçtiği öne sürülen Çerçioğlu'na CHP'nin yanı sıra 15 yıldır Belediye Başkanlığı'nı yaptığı Aydın'dan da tepkiler yükselmişti.

ekran-alintisi.jpg
Özlem Çerçioğlu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ SÖZLERİ HATIRLATILDI

Çerçioğlu'na bir tepki de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ifadeleri üzerinden geldi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, Çerçioğlu'nun 2020 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin Erdoğan'ın kararıyla feshedilmesine tepki gösterdiği açıklmayı hatırlattı.

"KADINLARIN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSIN?"

25-26 Temmuz CHP Kurultayı'nda İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesine Çerçioğlu, "İstanbul Sözleşmesi'nin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde tepki göstermişti.

Bu tepkinin yanı sıra Çerçioğlu, fesih kararıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Kadınların yaşamı için hayati öneme sahip olan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kaygı vericidir. Umutsuzluğa kapılmadan mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Kurultay'daki sözlerini gündeme getiren Bülbül, şu tepkiyi gösterdi:

"“İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedin. “Feshetmek, kadına şiddetten yana olmaktır” dedin. Bugün sözleşmeyi feshedenlerin yanında duruyorsun. Şimdi söyle Özlem Çerçioğlu, İstanbul Sözleşmesi hakkında ne diyorsun? Sözleşmeyi fesheden Cumhurbaşkanın himayesinde kadınların yüzüne nasıl bakacaksın? Tarih seni unutmayacak!"

i.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Türkiye
Mahmut Arıkan: Borsadaki yükseliş erken seçimin habercisi mi
Mahmut Arıkan: Borsadaki yükseliş erken seçimin habercisi mi
Kütahya'da köyde çıkan yangın faciaya neden oldu! Ahırdaki hayvanlar alevler içinde can verdi
Kütahya'da köyde çıkan yangın faciaya neden oldu! Ahırdaki hayvanlar alevler içinde can verdi
Devlet okulunda 50 bin lira kayıt parası iddiası
Devlet okulunda 50 bin lira kayıt parası iddiası