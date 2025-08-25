AKP'ye geçen Çerçioğlu'na 'İstanbul Sözleşmesi' hatırlatıldı: Kadınların yüzüne nasıl bakacaksın?

CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepkiler sürüyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun "İstanbul Sözleşmesi'nin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" sözlerini hatırlatarak, "“Feshetmek, kadına şiddetten yana olmaktır” dedin. Bugün sözleşmeyi feshedenlerin yanında duruyorsun." tepkisini gösterdi.

"ALNIM AK BAŞIM DİK" DİYEREK AKP'YE GEÇMİŞTİ

20 yılı aşkın süredir CHP'de siyaset yapan Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz haftalarda AKP'nin kuruluş yıl dönümümde "Alnım ak başım dik" diyerek AKP'ye geçmişti. Hapse atılma çekincesiyle AKP'ye geçtiği öne sürülen Çerçioğlu'na CHP'nin yanı sıra 15 yıldır Belediye Başkanlığı'nı yaptığı Aydın'dan da tepkiler yükselmişti.

Özlem Çerçioğlu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ SÖZLERİ HATIRLATILDI

Çerçioğlu'na bir tepki de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ifadeleri üzerinden geldi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, Çerçioğlu'nun 2020 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin Erdoğan'ın kararıyla feshedilmesine tepki gösterdiği açıklmayı hatırlattı.

"KADINLARIN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSIN?"

25-26 Temmuz CHP Kurultayı'nda İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesine Çerçioğlu, "İstanbul Sözleşmesi'nin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde tepki göstermişti.

Bu tepkinin yanı sıra Çerçioğlu, fesih kararıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Kadınların yaşamı için hayati öneme sahip olan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kaygı vericidir. Umutsuzluğa kapılmadan mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Kurultay'daki sözlerini gündeme getiren Bülbül, şu tepkiyi gösterdi:

"“İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedin. “Feshetmek, kadına şiddetten yana olmaktır” dedin. Bugün sözleşmeyi feshedenlerin yanında duruyorsun. Şimdi söyle Özlem Çerçioğlu, İstanbul Sözleşmesi hakkında ne diyorsun? Sözleşmeyi fesheden Cumhurbaşkanın himayesinde kadınların yüzüne nasıl bakacaksın? Tarih seni unutmayacak!"