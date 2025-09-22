AKP'li Çerçioğlu hakkında suç duyurusu: Görevi kötüye kullandı

AKP'li Çerçioğlu hakkında suç duyurusu: Görevi kötüye kullandı
Yayınlanma:
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 'belediye meclisinden istediği kararı alamayınca erteleme yapan, oylama sonrasında sayımı oldubittiye getiren' AKP'li Çerçioğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Eylül ayı meclisine itiraz edeceklerini ifade eden Günel, "Görevi kötüye kullandı" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun meclisi yönetme biçiminin hukuka aykırı olduğunu belirterek, Eylül ayı meclisi kararlarına itiraz edeceklerini açıkladı.

Günel, bu eylemlerin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğunu ve Özlem Çerçioğlu ile ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"MECLİS'İ SABOTE EDEN BİR İRADE ORTAYA KOYMUŞTUR"

Toplantının başından itibaren yok sayıldıklarını söyleyen Günel, "Özlem Çerçioğlu meclisi hukuksuz bir şekilde, yani belediye meclisi çalışma yönetmeliğine ve Belediye Kanunu’na aykırı olarak yönetmeye çalışmış; başaramayınca da yine hukuksuz bir şekilde ertelemiştir. Meclis Başkanı olarak asli görevi, meclisi yasalara uygun şekilde yürütmek iken, meclisi sabote eden bir irade ortaya koymuştur" dedi.

akpli-cercioglu-hakkinda-suc-duyurusu-gorevi-kotuye-kullandi-3.jpg

Günel, "Yasal olarak Grup Başkanvekili olarak kesintisiz söz hakkına sahip olmama rağmen bu hakkım gasp edildi. Grubumuzun vermek istediği önergeler hukuksuz şekilde gündeme alınmadı" ifadesini kullandı.

AKP'Lİ ÇERÇİOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Oylamalarda usulsüzlük yapıldığını belirten Günel, şunları kaydetti:

"Gündemdeki konuların oylamasında Meclis Başkanı hızlıca ‘kabul edenler, etmeyenler’ diye sordu. Oylar sayılmadan kabul edilmiş sayıldı ve bir sonraki gündem maddesine geçildi. Grup Başkanvekili olarak hem şahsımın hem de grubum adına oyumuzu yüksek sesle dile getirmemize rağmen yok sayıldık. Tüm bu hukuksuz işlemler nedeniyle Eylül ayı meclisine itiraz ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak irademiz gasp edilmiştir. Ayrıca bu eylemler, Danıştay kararlarına göre görevi kötüye kullanma kapsamındadır. Görevi kötüye kullanma suçundan dolayı da Özlem Çerçioğlu ve tüm ilgili kişiler hakkında suç duyurusu yapacağız."

akpli-cercioglu-hakkinda-suc-duyurusu-gorevi-kotuye-kullandi-2.jpg

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

