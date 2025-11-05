Esenyurt'ta bunu da gördük! Kayyum 'seçilmiş başkan' gibi eşantiyon dağıtıyor!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ekim 2024'te gözaltına alındı. Ahmet Özer, 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasından 30 Ekim 2024'te tutuklandı.

Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

Özer, geçtiğimiz aylarda 'Kent uzlaşısı' soruşturmasından tahliye edilse de İBB soruşturması nedeniyle halen tutukluluğu devam ediyor.

KAYYUM EŞANTİYON DAĞITIYOR

Esenyurt Kayyumu Can Aksoy, devlet tarafından atanmış bir memur gibi değil de seçilmiş bir belediye başkanı gibi tutum sergilemesi ise sık sık eleştiri konusu oluyor. Bunun son örneği olarak Aksoy, 2026 yılı için adı ve soyadının yer aldığı kalem, defter ve ajanda gibi eşantiyon ürünler yaptırdı. 'Geçici' olarak göreve getirilen Aksoy'un '2026 yılına' özel eşantiyon yaptırması eleştiri konusu oldu. Ayrıca kayyumunun bu tutumunun 'tasarruf genelgesi'ne uymadığı da ifade edildi.