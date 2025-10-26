Adliyeye birkaç sokak ötede katledilmişti: CHP'li Kaya'dan Nilay Kotan cinayetine tepki

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İstanbul’da 42 yaşındaki Nilay Kotan’ın sokak ortasında öldürülmesine ilişkin iktidara tepki gösterdi.

İstanbul'da Kadın Cinayeti: Silahla Katledildi

BİRKAÇ GÜN ÖNCE EMNİYETE GİDİP ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“42 yaşındaki Nilay Kotan, Çağlayan Adliyesi’ne birkaç sokak ötede, sokak ortasında defalarca ateş edilerek katledildi. Fail, iki yıldır sistematik şekilde takip eden, her fırsatta rahatsız eden bir cani. Ve Nilay, sadece birkaç gün önce emniyete gidip şikayette bulunmuştu. Yani devlet biliyordu. Ama yine korumadı.

Aynı dakikalarda, adliyenin çevresinde binlerce polis görevdeydi. Ama o polisler, kadınları korumak için değil, Ekrem İmamoğlu davasında iktidarın korkusunu bastırmak için oradaydı.

İktidara sesleniyorum: Binlerce polisi toplayıp yolları kestiniz, halkın önüne barikat kurdunuz. Ama kadınların öldürüldüğü o sokaklar bomboş. Oysa o polislere yapılan görevlendirme, birkaç sokak ötedeki kadınların canı için yapılsaydı, belki bugün Nilay yaşıyor olacaktı.

Kadınlar, öldürülmeden önce defalarca devletin kapısına gidiyor, ‘Beni koruyun’ diye haykırıyor. Ama o kapılar kapalı. Çünkü siz, kadınları korumayı değil; koltuklarınızı, makamlarınızı, iktidarınızı korumayı seçtiniz. Bir kez daha soruyoruz: Bu ülkede bir kadının yaşama hakkı, bir siyasi hesap kadar mı değersiz? Barikatları halkın önüne değil, şiddetin önüne kurun. Kadınların canı, sizin iktidarınızdan daha kıymetli.”