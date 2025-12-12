Eve yapılan baskında 6 hükümlü polisle çatıştı!

Eve yapılan baskında 6 hükümlü polisle çatıştı!
Yayınlanma:
Konya'da bir eve düzenlenen operasyonda firari hükümlü, tabancayla; yanındaki 5 kişi de bıçakla polise direndi. Adrese takviye ekip istenirken, 6 kişi bir süre sonra gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.K.'nin saklandığı adresi tespit etti.

17 yıllık dosya yeniden açıldı: 24 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı17 yıllık dosya yeniden açıldı: 24 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

FİRARİ TABANCAYLA DİĞERLERİ İSE BIÇAKLA POLİSE SALDIRDI

Ardından ekipler, Karatay ilçesindeki adrese operasyon düzenledi. S.K., eve gelen polislere tabanca doğrultup direnmek istedi. Bu sırada evdeki 1'i kadın 5 kişi de S.K.'nin yakalanmasını engellemek için bıçakla polise direnmeye çalıştı.

TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine adrese takviye olarak çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, bir süre sonra S.K. ve yanındaki 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, uyuşturucu madde ele geçirildi. Evden de uyuşturucu haplar çıktı. Şüphelilerden 1'i kadın 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Hükümlü S.K. de sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Türkiye
'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan 2 kardeş serbest! O anlar kamerada
'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan 2 kardeş serbest! O anlar kamerada
CHP’den TBMM’deki istismar skandalına soru önergesi
CHP’den TBMM’deki istismar skandalına soru önergesi