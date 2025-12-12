Eve yapılan baskında 6 hükümlü polisle çatıştı!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.K.'nin saklandığı adresi tespit etti.

17 yıllık dosya yeniden açıldı: 24 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

FİRARİ TABANCAYLA DİĞERLERİ İSE BIÇAKLA POLİSE SALDIRDI

Ardından ekipler, Karatay ilçesindeki adrese operasyon düzenledi. S.K., eve gelen polislere tabanca doğrultup direnmek istedi. Bu sırada evdeki 1'i kadın 5 kişi de S.K.'nin yakalanmasını engellemek için bıçakla polise direnmeye çalıştı.

TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine adrese takviye olarak çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, bir süre sonra S.K. ve yanındaki 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, uyuşturucu madde ele geçirildi. Evden de uyuşturucu haplar çıktı. Şüphelilerden 1'i kadın 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Hükümlü S.K. de sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.