17 yıllık dosya yeniden açıldı: 24 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, 25 Mart 2024 tarihinden bu yana firari olarak aranan Kadir M.'nin izini süren dedektifler, şahsın İstanbul Esenyurt’ta bir ikamette gizlendiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.

suçun niteliği: "yakalanmamak için öldürmek"

Yakalanan Kadir M.'nin suç dosyasının detayları ise olayın vahametini ortaya koydu. Hükümlünün, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla insan öldürmek" suçundan yargılandığı ve bu suçtan dolayı 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. 2008 yılında Sakarya'da gerçekleşen olayın faili olan Kadir M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edilerek parmaklıklar ardına gönderildi.