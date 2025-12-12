'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan 2 kardeş serbest! O anlar kamerada

Samsun’un Atakum ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayıp, polis memuruna çarparak yaralayan 2 kardeş, gözaltına alındı. Olay anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, 29 Kasım'da saat 23.00 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

'DUR' İHTARINA UYMADI POLİSE ÇARPTI

İddiaya göre, Yağız Eren Ç. (19), kullandığı 60 TB 272 plakalı otomobille, 'dur' ihtarına uymayıp, uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri’nde görevli polis memuru Önder K.’ye çarptı.

İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil, diğer polis memurları tarafından durduruldu. Otomobildeki sürücü Yağız Eren Ç. ile yanındaki kardeşi E.Ç. (17), gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru, hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP POLİSE ÇARPAN İKİ KARDEŞ SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kardeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ise bugün ortaya çıktı.

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Eve yapılan baskında 6 hükümlü polisle çatıştı!
CHP’den TBMM’deki istismar skandalına soru önergesi
