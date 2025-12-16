Mali müşavirler Mehmet Şimşek'in tebliğine karşı sokağa çıktı: 36 yıldır en vahim düzenleme

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerin defter tutma ve beyanname işlemlerini Esnaf Odalarına devreden 586 sayılı VUK Genel Tebliği’ne karşı bayrak açtı. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Defterdarlığı önünde bir araya gelen meslek mensupları, düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu haykırdı.

"ANAYASA'YA AYKIRI, KAYIT DIŞILIĞI KÖRÜKLER"

İSMMMO Başkanı Erol Demirel, yaptığı basın açıklamasında düzenlemenin hiçbir hukuki ve teknik gerekçeyle açıklanamayacağını belirtti. Yetkinin, işin ehli olmayan ellere verilmesinin devlete zarar vereceğini söyleyen Demirel, şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu tebliğ uygulamaya girmeden derhal kaldırılmalıdır. Bu mükellef grubuna ayrıcalık tanınması vergide eşitlik ve adalet ilkesine de aykırıdır. Bu durum kayıt dışılığın artmasına, vergi gelirlerinin azalmasına ve ayrı bir disiplin olan muhasebe ve denetim mesleğinin tahrif edilmesine neden olacaktır.”

İPTALİNİ İSTEYECEKLER

Düzenlemenin iptali için yargı yoluna gideceklerini duyuran Demirel, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na -bazı sorular yöneltti.

"1.Esnaf odalarının yöneticileri, yanlış tutulan muhasebe kayıtlarından ve gerçeğe aykırı beyannamelerden tıpkı meslek mensuplarımız gibi tüm mal varlıkları ile sorumlu olacak mıdır?

2.Mükelleflerin sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinde bu odaların yöneticilerine iştirak ve vergi suçu raporu yazılacak mıdır? Hiç değilse bu yöneticilerin bir disiplin sorumluluğu olacak mıdır?

3.Gerçek usulde vergilendirilecek bu kadar mükellefin muhasebesi hangi teknik altyapı ve bilgi ile esnaf odaları tarafından tutulacaktır? Bu esnafların mevzuatta yer alan yükümlülüklere uyup uymadıkları kim tarafından kontrol edilecektir? Örneğin bir mükellefe vergi idaresinden izaha davet yazısı geldiğinde, bu mükellefin müşavirliği Oda tarafından yapılacak mıdır? Doğru yönlendirmeler yapılmadığında esnafın uğrayacağı zararın sorumlusu kim olacaktır?

4.Esnaftan muhasebe ücretini odalar toplayacağına ve bu durumda Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca iktisadi işletme oluşacağına göre, kuruluş amaçlarına aykırı olarak devasa muhasebe ofislerine dönüşebilecek bu odalardan kurumlar vergisi beyannamesi istenecek midir?

5.İşi ehline bırakmayı şiar edinmek gerekir iken, liyakati olamayan kişi ve kurumlara iş yaptırmaya kalkmak hangi bilim, felsefe ve inanış ile bağdaşmaktadır?

Ve belki de en acı soruyu şöyle sormak gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, adeta çile çeken muhasebe camiasının ne zaman hayrına ve lehine bir işe imza atacaktır? Yoksa bu sistematik olarak istenmeyen bir şey midir?”"

KRİZİN PERDE ARKASINDA NE VAR?

Tartışmaların fitilini 13 Aralık 2025’te yayınlanan tebliğ ateşledi. Buna göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki işlemleri, mali müşavirler yerine bağlı oldukları esnaf odaları tarafından da yapılabilecek. Mali müşavirler ise bu durumu 3568 sayılı kanuna ve kamu yararına aykırı bir "yetki gaspı" olarak nitelendiriyor.