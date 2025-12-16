Yılbaşı kampanyalarına inceleme!

Yılbaşı kampanyalarına inceleme!
Ticaret Bakanlığı, yılbaşı kampanyalarını mercek altına aldı. Bakanlık, indirim tuzağı kuran firmaları takibe aldı.

Yıl sonu yaklaşırken vitrinleri ve internet sitelerini süsleyen "dev indirim" kampanyalarına Ticaret Bakanlığı el koydu.

Ticaret Bakanlığı, sene sonu olması nedeniyle artış gösteren alışveriş kampanyalarını yakın takibe aldı. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını etkileyen "Yılbaşı İndirimleri" ve "Yeni Yıl Fırsatları" adı altındaki tanıtımları incelemeye aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mevzuata aykırı davranan ve tüketiciyi yanıltıcı reklam yapan firmalara karşı idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

KRİTİK UYARI: O TUZAKLARA DİKKAT!

Alışveriş yaparken mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlara hayati uyarılarda bulunan Bakanlık, özellikle fiyat karşılaştırması yapılmasının altını çizdi.

Yapılan açıklamada tüketicilerin şu hususlara dikkat etmesi istendi:

“Yıldızlı ürün, Fırsat ürünü veya En iyi fiyat gibi cezbedici sunumlara hemen itibar etmemeleri; ürünün fiyatı farklı mecralardaki emsalleriyle karşılaştırılmalı.”

Bakanlık ayrıca; internet sitesinin SSL sertifikası ve 3D Secure gibi güvenlik önlemlerine sahip olup olmadığının kontrol edilmesini, sosyal medya üzerinden yönlendirilen linklerin markanın resmi sitesine ait olup olmadığının teyit edilmesini istedi. Piyasa değerinin çok altında fiyatlanan ürünlerde sitenin "taklit" olma ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

"3 AL 2 ÖDE" DETAYINA BAKIN

Kampanyaların detaylarının iyice okunması gerektiği belirtilen açıklamada; “1 alana 1 bedava veya 3 al 2 öde gibi şarta bağlı kampanyalarda, bu avantajların hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu detaylıca okumaları büyük önem arz etmektedir” denildi.

SATICILARA 'ŞEFFAFLIK' AYARI

Bakanlık sadece alıcıları değil, satıcıları da uyardı. İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerinin net olması gerektiğini belirten yetkililer, stok sınırlarının reklamlarda açıkça ifade edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Mağduriyet yaşayan tüketicilerin ise başvurularını Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun resmi internet adresi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

