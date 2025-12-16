TBMM Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerine onay verdi. Oylama öncesinde kürsüye gelen Bakanlar, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken milyonları ilgilendiren başlıklarda önemli mesajlar verdi.

POLİSE 12/36 MESAİSİ GELİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet teşkilatının yıllardır beklediği çalışma saati düzenlemesi için tarih verdi. Personel yetersizliği nedeniyle ertelenen "4 gruplu 12/36" çalışma sistemine (12 saat çalışma, 36 saat dinlenme) geçileceğini duyuran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız.”

Yerlikaya ayrıca Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet personeli arasındaki maaş farklarını gidermek için "ücret dengelemesi" çalışması yürüttüklerini söyledi.

İKİNCİ ŞARK VE TRAFİK CEZALARI

Personelin atama sorunlarına da değinen Bakan Yerlikaya, 2026 genel atama döneminde polislere "zorunlu ikinci şark tebligatı" gönderilmeyeceğini açıkladı.

Trafik cezalarının caydırıcılığına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Yerlikaya, kuralları ihlal edenlere göz açtırmadıklarını vurgulayarak çarpıcı bir istatistik paylaştı: "Türkiye'de bir yıl bir aydan beri ikinci cezayı alan sadece bir kişi var. 276 bin lira, 2 ay ehliyet, 2 ay arabanın meniyle sonuçlanan o ceza, sadece bir kişiye uygulandı."

ŞİMŞEK'TEN 'VERGİ AFFI' BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kürsüde vergi borçlarının silineceği iddialarına sert çıktı. Kendisinin böyle bir yetkisi olmadığını belirten Şimşek, kapıları şu sözlerle kapattı:

“Vergi borçlarını Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci silemez. Benim böyle yetkim olmadı, yoktur. Böyle bir yetki de istemiyorum. Kesinlikle Maliye Bakanlığının veya Bakanlığın vergi borçlarını silme, affetme yetkisi yoktur.”

"TÜİK'E MÜDAHALE YOK, VERİLER SAĞLIKLI"

Enflasyon verileri nedeniyle sıkça eleştirilen TÜİK ile ilgili iddiaları da yanıtlayan Şimşek, kuruma talimat vermediğini savundu.

Şimşek konuya ilişkin şunları söyledi: “Hiçbir zaman ne benim ne de ekibimin ne TÜİK'e müdahalesi olmuştur ne de bu konuda bir talimatım olmuştur ne de olacaktır. Çünkü biz verilerin sağlıklı olmasını istiyoruz. Ona göre teşhisi ve tedaviyi doğru yapalım.”

TASARRUF VE REZERV SAVUNMASI

Kamuda tasarruf tedbirlerinin işlediğini belirten Şimşek, savunma ve sağlık hariç kamudaki taşıt sayısının 1161 adet azaldığını kaydetti. Merkez Bankası rezervlerindeki artışın sadece sıcak para (carry trade) kaynaklı olduğu eleştirilerini de reddeden Bakan, "Bütün carry trade'in yani swap stokunun tamamı 20 milyar dolar civarı. Bu da 123 milyar dolarlık artışın altıda biridir" diyerek ekonomideki düzelmenin kalıcı olduğunu savundu.