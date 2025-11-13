İnternret alışverişi tuzaklarına karşı bakanlık dört altın kuralı açıkladı

İnternet üzerinde yapılan satışlarda her yılın kasım ayında indirim kampanyaları yapılıyor. Müşterilerdeki kasım ayı beklentisi nedeniyle de birçok satışı sahtekarlığa varan istismarlarda bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı, konu ile ilgili incelemelerini ve uyarılarını sosyal medya hesabından başlattı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bu dönemde yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini izlediğini belirterek gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde, idarî yaptırımlar uygulandığını ifade etti.

BAKANLIKTAN TÜKETİCİLERE DÖRT MADDELİK UYARI

Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için şu noktalara dikkat edilmesini önerdi:

Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması,

“Şok indirim”, “en düşük fiyat” gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi,

Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının (SSL, 3D Secure) kontrol edilmesi,

Koşullu kampanyalarda (“1 alana 1 bedava”, “3 al 2 öde” vb.) ayrıntıların dikkatle okunması.



Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı, tüketicilerden gelen başvuru ve şikâyetleri titizlikle değerlendirdiklerini belirterek benzer durumları da ihbar edilmesini talep etti.

