Restoran ve kafelere fiyat etiketi uyarısı!

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi yiyecek ile içecek hizmeti sağlayan işletmelere, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan son değişikliklere uyum sağlamaları konusunda bir uyarı iletti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, konu hakkında sektör temsilcilerine resmi bir yazı gönderdi.

Yazıda, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde ekim ayında gerçekleştirilen değişikliğe vurgu yapılarak, işletmelerin yeni düzenlemeye süratle uyum sağlaması için bilgilendirilmeleri istendi. Bakanlığa ulaşan tüketici şikayetleri ve çeşitli sektör talepleri doğrultusunda yapılan bu düzenlemenin, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve doğru bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

"TÜKETİCİNİN EKONOMİK ÇIKARLARINI ZEDELİYOR"

Yönetmelikte yapılan değişikliklerin anımsatıldığı yazıda, açıkta ve tüketicinin talebi üzerine tartılarak satılan ürünlerde, dara (ambalaj ağırlığı) düşülmeksizin satış yapılmasının bir aykırılık teşkil ettiği belirtildi. Bu durumun, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engellediği ve ekonomik çıkarlarına zarar verdiği değerlendirildi.

Bu çerçevede, açıkta satılan ürünlerin tartımı sırasında kullanılan plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi önemsiz ağırlıktaki ambalajlar hariç olmak üzere; kutu, plastik kap veya dayanıklılığı artırılmış tetra paketler gibi hafif olmayan ambalajlarda daranın düşürülmesinin zorunlu hale getirildiği ifade edildi.

KAREKOD MENÜ, FİZİKSEL MENÜ TALEBİNİ ENGELLEMEZ

Yazıda, lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, fiyat listelerinin masalara sunulmasında yaşanan güçlüklerin giderilmesi ve vatandaşların fiyat bilgisine daha kolay erişim sağlaması amacıyla, listelerin karekod uygulaması (QR kod) ile gösterilmesine olanak tanındığı hatırlatıldı.

Bununla birlikte, bu işletmelerde fiyat listelerine halihazırda masalarda ve iş yerinin giriş kapısının önünde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir durumda yer verilmesi zorunluluğu bulunduğu vurgulandı. Yazıda, "Listelerin masalarda karekod ile sunulduğu işletmelerde, tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunludur" uyarısında bulunuldu.

"ELEKTRONİK FİYAT CİHAZLARI ÇALIŞIR HALDE OLMALI"

Kitap, dergi, gazete gibi ürünlerde iptal ve iade işlemleri esnasında yapıştırılıp sökülen etiketlerin ürünlere zarar verdiğine ve uygulamada zorluklar yaşandığına işaret edildi. Bu doğrultuda, teknolojik imkanlardan faydalanılarak söz konusu güçlüklerin giderilmesi ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için bu ürünlerin fiyat bilgisinin sunulmasında elektronik cihazların da kullanımının mümkün hale getirildiği anımsatıldı.

Yazıda, kitap, dergi ve gazete gibi ürünlerde fiyat bilgisinin elektronik cihazlarla sunulduğu durumlarda, söz konusu cihazların çalışır halde, kolaylıkla ulaşılabilir bir noktada ve yeterli sayıda bulundurulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

İNDİRİMLİ SATIŞLARDA "10 GÜN" KURALI

Bakanlık yazısında, fiyat indirimine giren mal veya hizmetin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, indirimden önceki satış fiyatı ile indirimli satış fiyatının gösterilmesi zorunluluğunun devam ettiğine dikkat çekildi. Bu kapsamda, "indirimden önceki satış fiyatı"nın tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunluluğu getirildiği aktarıldı.

Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği ve buna aykırı davrananların tespiti durumunda idari yaptırım uygulanacağı da yazıda belirtildi.