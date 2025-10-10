Restoran ve kafelerde taksimetre dönemi mi başlıyor? DMM'den açıklama geldi

Başta İstanbul olmak üzere, nüfusun yoğun olduğu şehirlerde kafe ve restoranlarda taksimetre döneminin başlayacağı ve işletmelere gelen müşterilerin 30 dakikada bir yeni sipariş vermesinin şart olacağı iddia edilmişti. Ayrıca, bu zorunluluğu yerine getirmeyen müşterilerden ise oturma süreleri kadar ücret alınacağı öne sürülmüştü.

Türkiye dışarıda yeme içme konusunda "çok pahalı ülke" oldu

DMM’DEN AÇIKLAMA GELDİ!

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama yayınlayarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM’den yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, “restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” ve “oturma süresine göre ücret alınacak” şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

"YÖNETMELİKTE DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR"

Yönetmelikte, oturma süresine yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır.” denildi.

Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, “restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” ve “oturma süresine göre ücret alınacak” şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri… pic.twitter.com/2LU6GqmCds — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 10, 2025

Açıklamanın devamında, “Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmî kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur.” ifadeleri kullanıldı.