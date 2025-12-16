CHP'li Barut Meclis kürsüsüne çıktığı kasketi yere fırlattı!

Yayınlanma:
TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde kürsüye kasket takarak çıkan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçinin simgesi olan şapkanın artık sevinçle havaya değil, öfkeyle yere atıldığını söyleyerek kasketini yere fırlattı.

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden 2026 yılı bütçe görüşmelerinde tarım sektörünün sorunları gündeme geldi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçinin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı anlatmak için kürsüye kasket takarak ve beraberinde çeşitli tarım ürünleri getirerek çıktı.

"BURAYA MANAV AÇMAYA GELMEDİK"

Kürsüye yerleştirdiği pamuk, soğan, domates ve mandalinaları gösteren Barut, tarımın stratejik bir sektör olduğunu ancak Türkiye'de hak ettiği desteği görmediğini belirtti. Barut, "Tarım tüm dünyanın önem verdiği bir sektördür. Tüm ülkelerde korunup kollanırken, maalesef ülkemizde serbest piyasanın acımasız rekabetine terk edilmiştir. Buraya manav açmaya gelmedik; bu yıl çiftçi ne ektiyse zarar etti" ifadelerini kullandı.

CHP'li Aygun'dan kuraklık protestosu: Meclis kürsüsünde şemsiye açtı!CHP'li Aygun'dan kuraklık protestosu: Meclis kürsüsünde şemsiye açtı!

KASKETLİ TEPKİ: "ÜRETİCİ HEP YERE FIRLATTI"

Konuşmasının en dikkat çekici anı ise Barut'un başındaki kasketi göstererek yaptığı açıklama oldu. Çiftçinin geleneksel simgesi olan şapkanın bir duygu göstergesi olduğunu vurgulayan Barut, şunları söyledi:

"Bu gördüğünüz şapka, çiftçimizin simgesidir. Çiftçi kazanç sağladığında bu şapkayı havaya fırlatırdı. Ama AKP iktidarında üretici hiçbir zaman havaya atamadı, hep yere fırlattı."

Barut, bu sözlerin ardından başındaki kasketi çıkararak Meclis kürsüsünün önüne, yere fırlattı. Çiftçinin alın terinin karşılığını alamadığını ve icralarla boğuştuğunu belirten Barut, hükümetin tarım politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

