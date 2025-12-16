CHP'li Aygun'dan kuraklık protestosu: Meclis kürsüsünde şemsiye açtı!

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden 2026 yılı bütçe görüşmelerine, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un "kuraklık" temalı protestosu damga vurdu. Aygun, kürsüye elinde şemsiye ile çıkarak Türkiye’nin içinde bulunduğu iklim krizini ve tarımsal çöküşü çarpıcı bir görselle anlattı.

Pazarda 15 lira tarlada bedava!

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kürsüye şemsiye ile çıkarak, "Çünkü ülkemizde kullanılmaya kullanılmaya tarihi esere dönüşecek. Yağmur yok, kar yok ama aşırı kuraklık ve sıcaklığa bağlı olarak güneş şemsiyesi olarak kullanma ihtimali daha yükselecek" dedi. Aygun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki tehlike büyük ve hiçbir acil eylem planımız yok. 2025 yılında iki büyük felaketi yaşadık. Son 30 yılın en büyük zirai don felaketi ve en büyük kuraklıklar birbirini izliyor. Meyve, sebze fiyatları tavan yaptı. Geçen sene kaç kişi kiraz yedi merak ediyorum. 2024 yılı son 53 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. Orman yangınları arttı ve söndüremez hale geldik. Etkin bir uçak filomuz yok. Maalesef rant uğruna ülkemizin her yerinde asırlık zeytinleri yok ettik. TOKİ eli ile imara açılıyor. Sonuç havada bulut yok, bu iktidardan umut yok.

Barajlar boş, susuzlukla baş başayız. Çiftçilerimiz yaşadıkları zirai donla kendilerini 6 Şubat depremleri ile karşı karşıya buldular. İklim kanunu bu soruna maalesef yanıt vermeyecek. Biz burada uyuyoruz, kafamızı kuma gömmüşüz."