Tarih kitapları değişebilir! Binlerce yıllık savaşın sır perdesi Çanakkale'de aralandı

Eceabat ilçesindeki Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde 2010 yılından bu yana devam eden arkeolojik kazılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Göksel Sazcı başkanlığındaki 25 kişilik bir ekip tarafından sürdürülmektedir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çanakkale Valiliği ve İÇTAŞ Anonim Şirketi'nin destekleriyle yürütülen bu yılki çalışmalarda, Troya Savaşı'nın aktörlerine dair mevcut yorumları değiştirecek nitelikte bulgulara ulaşıldı. Kazı Başkanı Doçent Doktor Göksel Sazcı, çalışmalarının hedeflerinden birinin, Troya'da iyi bilinmeyen İlk Tunç Çağı'ndan Orta Tunç Çağı'na geçiş dönemini ve "karanlık dönem" olarak adlandırılan Troya Savaşı ve sonrası dönemi aydınlatmak olduğunu belirtti.

TRAKLARIN SAVAŞIN TARAFI DEĞİL KOMŞUSU OLDUĞU ANLAŞILDI

Doçent Doktor Göksel Sazcı, Troya Höyüğü'nde milattan önce 1200'lü yıllara tarihlenen ve Troya Savaşı ile ilişkilendirilen bir yangın ve tahribat tabakası bulunduğunu hatırlattı. Bu tabakanın hemen üzerinde Traklara ait kalıntıların yer alması nedeniyle, modern dönem Troya kazılarında savaşın Traklar tarafından gerçekleştirildiği teorisinin öne sürüldüğünü ifade etti. Ancak Maydos'ta elde edilen yeni verilerin bu teoriyi geçersiz kıldığını vurgulayan Sazcı, şunları söyledi:

"Troya'daki bu tahribat tabakası içerisinde herhangi bir Trak buluntusu yok. Trak buluntuları bu yangın tabakasının üzerinde yer alıyor. Maydos'ta ise aynı döneme ait bir yangın tabakası bulunmuyor. Bu durum, muhtemelen savaştan sonra bu bölgede (Maydos tarafında) yaşayan Trakların karşıya geçtiğini ve savaşta tahrip olmuş Troya'ya yerleştiğini gösteriyor. Yani Troyalılarla Trak kavimleri arasında bir savaş söz konusu değil."

ARKEOLOJİK KANITLAR VE MİTOLOJİK ANLATI BİRBİRİNE YAKLAŞTI

Troya'daki savaş sonrası katmanda ortaya çıkan ve daha önce Troya'da görülmeyen "barbar seramiği", "çıkıntılı seramik" gibi Trak kültürüne özgü buluntular ile mimari özelliklerin, Maydos'ta savaş öncesi en eski tabakalardan itibaren var olduğu tespit edildi. Bu durum, Trakların bölgede uzun süredir yaşadığını ve istilacı bir kavim olmadığını kanıtlamaktadır. Doçent Doktor Göksel Sazcı, bu yeni bulgular ışığında yaptığı değerlendirmede, "Arkeolojik buluntular, bu savaşın Troyalılarla, mitolojide bahsedilen Yunan koalisyonuna karşı değil, Traklara karşı olduğunu söylüyordu. Biz Troya'daki buluntuları o şekilde yorumluyorduk. Ancak Maydos'ta ele geçen buluntularla aslında Traklarla Troyalılar arasında bir savaş olmadığını, muhtemelen bu savaşın mitolojide anlatıldığı gibi Troyalılar yani Anadolu koalisyonuyla Ege koalisyonu arasında gerçekleştiğini anlıyoruz. Maydos'ta ele geçen buluntularla mitolojinin gerçeğe daha yakın olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.