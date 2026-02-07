'Venezuelalı sevgili' Sakaryalı Mustafa'yı on binlerce lira dolandırdı

Sakarya'da sosyal medyada tanıştığı sözde Venezuelalı sevgilisinin "gönderdiği paketleri kurtarmak" için 189 bin TL kredi çekip gönderen engelli vatandaş, şimdi emekli maaşıyla borç ödemeye çalışıyor.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki engelli emekli Mustafa Palanca, sosyal medyada kendisini Venezuelalı bir kadın mühendis olarak tanıtan bir dolandırıcının kurbanı oldu. "Aşk vaadi" ve "değerli paket" yalanlarıyla tuzağa düşürülen Palanca, çekilen krediler nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

SENARYO LONDRA’DA BAŞLADI, SAKARYA’DA BİTTİ

Geçen yıl Mayıs ayında başlayan olayda, dolandırıcılar "Noraini Zahari" isminde sahte bir kadın profili kullanarak Palanca ile güven ilişkisi kurdu. Kendisini Londra’da yaşayan bir mühendis olarak tanıtan şahıs, Türkiye’ye gelip Palanca ile evleneceğini, gelmeden önce içinde 500 bin dolar nakit para ve değerli eşyaların olduğu bir paketi kendisine göndereceğini söyledi.

sanal-medyada-sahte-kadin-profili-acan-k-1155254-343071.jpg

"POLİSE YAKALANDIM" YALANIYLA KREDİ ÇEKTİRDİLER

Dolandırıcılık süreci, kendisini kurye olarak tanıtan E.O. isimli şahsın devreye girmesiyle aşama aşama ilerledi. İlk olarak kurye, sözde paketleri Sakarya’ya ulaştırmak için Mustafa Palanca’dan 40 bin TL kargo ücreti talep etti ve Palanca bu tutarı ödedi.

Ardından senaryoyu derinleştiren şüpheli, Palanca’yı tekrar arayarak yolda polisler tarafından durdurulduğunu iddia etti. Paketin içinde 500 bin dolar nakit para bulunduğunu, bu durumun "kara para aklama" suçu sayıldığını ve polislerin serbest bırakma karşılığında rüşvet istediğini ileri sürdü. Bu baskı ve korku altında paniğe kapılan Palanca, bankadan kredi çekip ek hesabını da kullanarak dolandırıcılara 149 bin TL daha gönderdi.

"EMEKLİ MAAŞIM KREDİYE GİDİYOR"

Toplamda 189 bin TL dolandırılan Mustafa Palanca, dolandırıcıların 500 bin TL daha istemesi üzerine durumu fark ederek jandarmaya başvurdu. Yaşadığı mağduriyeti anlatan Palanca, şu anki durumunu şu sözlerle ifade etti:

"8 aydır kredileri ödüyorum. Bütün engelli ve emekli maaşım bu borçlara gidiyor. Açlıkla karşı karşıyayım, perişan oldum."

