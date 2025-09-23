TMO’dan ‘haciz’ iddialarına açıklama

TMO’dan ‘haciz’ iddialarına açıklama
Yayınlanma:
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bazı basın organlarında yer alan "TMO’ya ait buğdaylara haciz uygulandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TMO, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada kamuoyunda gündem olan iddialara yanıt verdi. Açıklamada, “Bazı basın organlarında yer alan ‘TMO’ya ait buğdaylara haciz uygulandığı’ yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu haciz işlemleriyle Kurumumuzun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

Kurum ile ilgili firma arasında 7 Ocak 2025 tarihinde peşin satış sözleşmeleri imzalandığı belirtilerek, söz konusu buğday bedelinin firma tarafından eksiksiz ödendiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Ancak firmanın bankalara ve çeşitli şirketlere olan borçları nedeniyle, Kurumumuzdan olan buğday alacağına Mardin ve Şanlıurfa İcra Müdürlüklerince haciz uygulanmıştır. Dolayısıyla haciz işlemleri Kurumumuza ait stoklara değil, yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yöneliktir. Kurumumuz süreci titizlikle takip etmekte ve tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir.”

tmodan-haciz-iddialarina-iliskin-acikla-928631-275812.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

