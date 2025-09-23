TMO’dan ‘haciz’ iddialarına açıklama

TMO, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada kamuoyunda gündem olan iddialara yanıt verdi. Açıklamada, “Bazı basın organlarında yer alan ‘TMO’ya ait buğdaylara haciz uygulandığı’ yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu haciz işlemleriyle Kurumumuzun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

Kurum ile ilgili firma arasında 7 Ocak 2025 tarihinde peşin satış sözleşmeleri imzalandığı belirtilerek, söz konusu buğday bedelinin firma tarafından eksiksiz ödendiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: