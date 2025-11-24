Belediyeler AKP'ye geçince 'Devlet kuşu' kondu

CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’na mecliste Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu ile AKP’li Eray Karadeniz seçildi. Belediyenin AKP'ye geçişi ile elde ettiği gelirler de fırladı.

Belediye Meclisi’nde alınan kararla, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı belediyeye toplamda 800 milyon TL ödeme yapacak.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’ndeki hizmet binası da haftanın üç günü bakanlığa tahsis edilecek ve karşılığında 100 milyon TL ödenecek. Aynı şekilde, Küçükköy Stadyumu’nun haftanın üç günü kullanımı karşılığında belediyeye 700 milyon TL aktarılacak. Teklifler mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

BEYKOZ'A DA 400 MİLYON

31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’ye geçen Beykoz Belediyesi’nde, Başkan Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından yerine vekil olarak Özlem Vural Gürzel getirildi. CHP’den istifa eden Gürzel, AKP’ye katıldı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Ekim ayı Belediye Meclisi oturumunda, Gürzel’in imzasıyla İller Bankası’ndan 400 milyon TL kredi kullanılması için teklif sunuldu. Teklif meclisten geçti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan daha önce muhalefet belediyeleri için “Silkeleyin” talimatı vermişti. CHP ellerindeki belediyelerin ekonomik baskı altına alındığını ifade ederek AKP dönemindeki dönem borçlar için SGK sopasının sallanmasına isyan etmişti.

AKP’ye geçen Gaziosmanpaşa ve Beykoz’a kamu kaynaklarından toplam 1,2 milyar TL destek sağlandı.