CHP'li Bulut: 4,9 milyar lira yandaş medyaya aktı

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kamu bankalarının reklam bütçelerini iktidar yanlısı medyaya aktararak muhalif basını ekonomik olarak kıskaca aldığını iddia etti. Bulut, 2025'in ilk dokuz ayında harcanan 4,9 milyar liralık reklam bütçesinin, basın özgürlüğüne yönelik "ekonomik bir darbe" olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından "Muhalif medyanın sesini kısmak için şeytan üçgeni, 'RTÜK, İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu'nun yanı sıra kamu bankaları da devreye girdi." sözleriyle yaptığı açıklamada Burhanettin Bulut, kamu bankalarının 2025’in ilk dokuz ayında reklam için harcadığı paranın 4,9 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu dev bütçenin neredeyse tamamı iktidar yanlısı televizyonlara ve gazetelere akıtıldı. Muhalif bazı gazete ve televizyonlara tek bir reklam dahi verilmediğini biliyoruz. Reklamların çoğu izlenmeyen televizyonlara, okunmayan gazetelere veriliyorlar" ifadelerini kullandı.

"TEK KISTAS İKTİDARIN BORAZANLIĞINI YAPMAK"

Reklamların dağıtımında izlenirlik veya okunurluk gibi kriterlerin dikkate alınmadığını savunan Bulut, asıl ölçütün "siyasi yandaşlık" olduğunu iddia etti. Bulut, "Reklam için tek kıstasları izlenirlik değil, iktidarın borazanlığını yapmak. Oysa bu bankalar halkın bankası… Harcadıkları her kuruş, 86 milyon vatandaşın vergisinden geliyor. Reklamın amacı ürün tanıtmak ya da müşteri kazanmaktır; siyasi iktidarı memnun etmek değildir" dedi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VURULAN EKONOMİK DARBE"

Bulut, bu durumun sadece "kamu kaynaklarının adaletsiz dağıtımı" anlamına gelmediğini, aynı zamanda basın özgürlüğüne yönelik ekonomik bir müdahale olduğunu vurguladı. Açıklamasında, bu politikanın sonuçlarına dikkat çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Bu tablo sadece kamu kaynaklarının adaletsiz dağıtımı değil, aynı zamanda basın özgürlüğüne vurulan ekonomik bir darbedir. Eleştirel seslerin susturulduğu, kamu reklamlarından mahrum bırakıldığı, medyanın ekonomik kıskaca alındığı bir ülkede medya tek sesli olur; o ses de halkın değil, iktidarın sesi olur."

