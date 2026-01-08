İzmir’de fuhuş operasyonu: 8 tutuklama

İzmir’de fuhuş operasyonu: 8 tutuklama
Yayınlanma:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin tamamı tutuklandı. Operasyonda yaklaşık 110 bin lira ve 4 bin dolar para ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri "fuhşa aracılık ve yer temin etme" suçuna yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak'ta eş zamanlı baskınlar düzenledi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu, 2'si kadın toplam 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin yaşları 36 ile 73 arasında değişiyor.

110 BİN LİRA VE CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin Türk lirası ve 4 bin dolar nakit para bulundu.

Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu: 14 gözaltıKahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

3 ilde dev fuhuş operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı 14 kadın kurtarıldı3 ilde dev fuhuş operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı 14 kadın kurtarıldı

TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanma kararı aldı.

3 YABANCI UYRUKLU KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK

Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadın ise, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edildi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

