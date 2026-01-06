Yeni Şafak'a reklam yağdıran kamu kurumlarını canlı yayında köşeye sıkıştıran sorular

Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı Halk TV bir yanda sınırlı imkanlarla halka doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışırken son 5 yılda kamu kurumları ve kamu bankalarından tek bir reklam almadı.

TV kanallarına uygulanan çifte standarda CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Kasım ayında sosyal medya hesabından dikkat çekmişti. Bulut'un aktardıklarına göre 2025’in ilk dokuz ayında kamu kurumlarından iktidara yakın medyaya reklam için 4,9 milyar lira harcandı.

CANLI YAYINDA KÖŞEYE SIKIŞTIRAN SORULAR

İktidara yakın medyaya milyarlar akıtılırken Halk TV reyting ölçümlerinden birinci çıkmaya devam ediyor. Halka doğru bilgileri sınırlı imkanlarla da olsa aktaran Halk TV son 5 yılda kamudan 1 liralık bile reklam almadı.

Dün akşam Kürşad Oğuz'un sunduğu ROTA programına katılan iktisatçı Prof. Dr. Oğuz Demir, kamu kurumlarının bu uygulamasındaki tutarsızlığı ele aldı. Bir şirketin veya kurumun medya organlarına reklam vermesindeki amacın ürününün ya da hizmetinin daha fazla duyurulması olduğu hatırlatan Demir, Halk TV'nin reytinglerde birinci çıkmasına rağmen reklam almamasının nedeninin siyasi saikler ile açıklanabileceğini belirtti.

Halk TV'de de onlarca emekçinin çalıştığı ve bu emekçilerin kamu yararına iş yapmaya çalıştıklarının anlatıldığı programda reklam verilmemesi ile aslında buradaki çalışanların da cezalandırıldığı ifade edildi.

Prof. Dr. Oğuz Demir'in canlı yayında yaptığı konuşmadan bir kısmı şu şekilde:

"Yani bu kanalın gelirinin artması demek bu insanların da yaşam kalitesinin artması anlamına. Ama diyor ki yok. Burası duruyor. Herkesi cezalandırıyor. Kamusal görev yapıyor. Buradaki kameraman arkadaşlarım benim şu anda kamusal bir iş yapıyorlar.

Toplumun daha fazla bilgi almasını sağlamaya çalışıyorlar. Ya bu kamu kaynağıyla kamunun bilgi alma özgürlüğünü zaten hani biz artık bunlara şaşırmıyoruz da bir kere daha anlaşılsın diye söyleyelim.

Bu ülkede gerçekten hani şu kaynağın buralara siyasi görüşlerle verilmemesinin ötesinde o kurumları yönetenlerin o kurumları ne kadar kötü yönettiğinin bir diğer göstergesi haline geliyor.

Beni izleyene değil, izlenmeyene reklam veriyorum. Ne gerekçeyle? İşte siyasi saiklerle"

Prof. Dr. Oğuz Demir'in canlı yayında kamu kurumlarına yönelttiği sorulardan bazıları da şu şekilde:

-150 milyar zarar etmiş iki banka ama 5 milyar lira işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce yayınladığı bir iddia. Burhanettin Bulut'un açıkladığı bir reklam harcaması var bu kurumların. Nereye gidiyor bu beş milyar lira?

-Biz buradaki kaynaklar; yani şimdi o yüz milyar liralık zarar olsa da olmasa da biz bu bankalarla tabii ki çalışacağız. Ama dönüp sadece bir yeri destekliyor. Burası da kamu yayıncılığı yapıyor değil mi?

-(Kürşad Oğuz)Şimdi reklam verirken şöyle bir kıstas olması gerekmiyor mu? Yani nerede daha çok görünürüm? E nerede görünürsünüz? Mesela siz bir reklam veren bir kuruluş olsanız, onun başında olsanız En çok izlenene Peki. daha fazla vermek benim menfaatimedir. Menfaatinize. En azından yüzdeye vurduğunuzda ona göre en çok izlenene desteği daha fazla verirsiniz.

-(Kürşad Oğuz) Peki bu kanal Halk TV 2025'i nasıl kapattı? Daha geçen rakamlar geldi, tanıtımını da yaptık. AB grubunda 12 ayın 11'inde, yanlış hatırlamıyorsam 10'unda, 11'inde diye biliyorum. ABC grubunda 11 ayın yine, 12 ayın yine 11'inde. Totalde de 12 ayın 10'unda birinci. Bir tanesinde tamamında olabilir. 12 ayın minimum 10'unda her alanda birinci olmuş bir kanaldan bahsediyorsunuz reytinglerde.

Ama burada hiçbir kamu kurumunun reklamını göremiyorum. Yani mantık dışı da bir durum yok mu burada?

-(Oğuz Demir) Reyting ölçümü olmayan, yani aslında ne kadar izlendiğini kimsenin görmediği, bilmediği kanallara da bu reklamlar yağıyor.

Yani açın şimdi o kanalları arkadaşlar bulur. Yani izleyenler bizi bilirler. Gitsinler böyle belirli yerde zaten yığınlaşmış durumda. Baksınlar bakalım oralarda bu kamu bankalarının reklamları var mı? Kamu şirketlerinin reklam... Var tabii ki yani.

-Ya ben şimdi benim bu saatte kimin izlediğini bilmiyorsam oraya hangi ürünümü koyacağım ben mesela? Bu da dertleri değil