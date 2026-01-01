Türkiye yeni yıla Halk TV ile girdi! Böyle izlenme oranı görülmedi

31 Aralık 2025 gecesi yayımlanan 'Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar – Yılbaşı Özel', tüm zamanların rekorunu kırarak haber kanalları arasında açık ara birinci oldu. Üç ayrı kategorideki reyting ölçümüne göre Serhan Asker‘le yılbaşı özel yayını en yakın rakibinin iki katını aşan bir izlenme oranı yakaladı.

5 yaş üstü tüm izleyicileri kapsayan ölçümde Halk TV’nin izlenme oranı 1,07, izlenme payı ise %2,80. Aynı saat aralığında diğer haber kanallarının 0,10–0,50 bandında kaldığı görülüyor. Bu fark, özellikle 20.00–22.30 kuşağında belirgin şekilde açılıyor.

3 KATA KADAR FARK

Eğitim ve gelir grubu olarak üst grupta yer alanların bulunduğu AB ölçümünde Halk TV’nin oranı 1,34, izlenme payı %3,76. AB grubunda bu değer, haber kanalları açısından alışılmışın üzerinde bir oran.

Karşılaştırmalı sütunlar incelendiğinde en yakın kanal ile aradaki farkın bazı zaman dilimlerinde 3 kata yaklaştığı açık bir şekilde görüldü.

ABC yani 20 yaş üstü tüm izleyiciler ölçümümde Halk TV’nin izlenme oranı 1,20, izlenme payı %3,18 olarak ölçüldü.

Bu veriler, Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar Yılbaşı Özel programının 6 yıllık reyting oranı rekorunu da kırdığını gösterdi.

SON 6 YILIN REKORUNU DA KIRDI!

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 verileri birlikte okunduğunda tablo net: Halk TV yılbaşı yayını son 6 yılın en yüksek reytinglerine ulaştı.

Yılbaşı gecesi ekrana gelen Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar Yılbaşı Özel yalnızca günün değil, kanal tarihinin de yılbaşı yayını zirve noktalarından birini oluşturdu.