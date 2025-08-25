Grok'la konuşanlar dikkat

Kullanıcıların bir kerelik bağlantılar aracılığıyla paylaştığı sohbet oturumları, arama motoru sonuçlarında erişime açıldı.

ABD merkezli Forbes dergisinin haberine göre, Sohbetlerde şifreler, sağlık bilgileri, ilişki sorunları ve hatta uyuşturucu veya şiddet içerikli konuşmaların yer aldığı ortaya çıktı.

Grok, paylaşımların anonimleştirildiğini iddia etse de, oturumlarda kişisel bilgilerin çoğunlukla kimlik tespitine yeterli ayrıntılar barındırdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, yapay zeka sohbetlerinin güvenli bir “günlük” ya da rol yapma alanı olmadığını, kişisel verilerin kolayca açığa çıkabileceğini vurguluyor.

Grok’un sohbet paylaşım sistemi, ne erişim kısıtlaması ne de süre sınırı sunuyor. Bir kez çevrimiçi yayımlanan konuşmalar, manuel olarak kaldırılmadıkça arama motorlarında kalıyor ve bu durum platforma duyulan güveni ciddi şekilde sarsıyor.

KULLANICILARIN ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER

Teknoloji sitelerinin önerilerine göre, kullanıcıların alabileceği önlemler şu şekilde sıralanıyor:

* Sohbetlerinizi paylaşma butonunu kullanmayın.

* Daha önce paylaştığınız bağlantıları Google’ın içerik kaldırma aracı üzerinden silme talebinde bulunun.

* X platformundaki gizlilik ayarlarını gözden geçirerek verilerinizin yapay zekâ eğitiminde kullanılmasını sınırlayın.