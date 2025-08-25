Grok'la konuşanlar dikkat

Grok'la konuşanlar dikkat
Yayınlanma:
X'e entegre çalışan yapay zeka robotu Grok ile kullanıcılar arasındaki 370 bini aşkın sohbet, Google arama sonuçlarında dizine eklenerek erişime açıldı.

Kullanıcıların bir kerelik bağlantılar aracılığıyla paylaştığı sohbet oturumları, arama motoru sonuçlarında erişime açıldı.

ABD merkezli Forbes dergisinin haberine göre, Sohbetlerde şifreler, sağlık bilgileri, ilişki sorunları ve hatta uyuşturucu veya şiddet içerikli konuşmaların yer aldığı ortaya çıktı.

Bu defa yapay zeka Grok açıkladı: AKP mi kazanır CHP mi?Bu defa yapay zeka Grok açıkladı: AKP mi kazanır CHP mi?

Grok, paylaşımların anonimleştirildiğini iddia etse de, oturumlarda kişisel bilgilerin çoğunlukla kimlik tespitine yeterli ayrıntılar barındırdığını ortaya koydu.

grok.jpg

Uzmanlar, yapay zeka sohbetlerinin güvenli bir “günlük” ya da rol yapma alanı olmadığını, kişisel verilerin kolayca açığa çıkabileceğini vurguluyor.

Güncellenen Grok'a iyice cesaret geldi! 'Pişman değilim' deyip o isme özellikle küfür ettiGüncellenen Grok'a iyice cesaret geldi! 'Pişman değilim' deyip o isme özellikle küfür etti

Grok’un sohbet paylaşım sistemi, ne erişim kısıtlaması ne de süre sınırı sunuyor. Bir kez çevrimiçi yayımlanan konuşmalar, manuel olarak kaldırılmadıkça arama motorlarında kalıyor ve bu durum platforma duyulan güveni ciddi şekilde sarsıyor.

KULLANICILARIN ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER

Teknoloji sitelerinin önerilerine göre, kullanıcıların alabileceği önlemler şu şekilde sıralanıyor:

* Sohbetlerinizi paylaşma butonunu kullanmayın.

* Daha önce paylaştığınız bağlantıları Google’ın içerik kaldırma aracı üzerinden silme talebinde bulunun.

* X platformundaki gizlilik ayarlarını gözden geçirerek verilerinizin yapay zekâ eğitiminde kullanılmasını sınırlayın.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Dünya
İsveçli diplomattan NATO skandalı: Türkiye dosyalarını tuvalette unuttu
İsveçli diplomattan NATO skandalı: Türkiye dosyalarını tuvalette unuttu
İşsiz sayısı 3 milyona dayandı
İşsiz sayısı 3 milyona dayandı
Piyangoyu 14 kez kazanan ekonomist sırrını açıkladı
Piyangoyu 14 kez kazanan ekonomist sırrını açıkladı