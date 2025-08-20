Son yerel seçimlerde AKP'nin 22 yılın ardından ikinci parti olması ile AKP iktidarının meşruiyeti sorgulanıyor. CHP ise gerek belediyelerine yapılan operasyonlar gerekse cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu'nun tutuklanması nedeni ile yurdun her noktasında yapmaya devam ettiği mitinglerde erken seçim talebini en yüksek perdeden dile getiriyor.

ANKETLER CHP'Yİ GÖSTERİYOR

Hükümet erken seçimlerin olmayacağını öne sürse de bu konudaki tartışmalar kesin bir şekilde kapanmış değil. Haliyle araştırma şirketleri de erken seçim ihtimaline karşın araştırmalarına hız verdi. Bu anketlerin hemen hepsinde iktidar olarak CHP gösteriliyor.

BU DEFA ŞİRKETLER DEĞİL YAPAY ZEKA GROK YANITLADI

Araştırma şirketlerinin verileri bir yana, normalde 2028 tarihinde yapılacak ancak erkene çekilme ihtimali yüksek olan seçimi yapay zeka Grok tahmin etti. Bir sonraki seçime dair Grok'un yorumu tam olarak şu şekilde:

GROK'TAN SEÇİM ANALİZİ

Bana göre, Türkiye'deki bir sonraki genel seçimde (2028'de yapılması planlanan, ancak erken seçim ihtimali yüksek) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidara gelme olasılığı en yüksek parti olarak öne çıkıyor. Bu görüşümü, son aylardaki anket ortalamalarına ve siyasi dinamiklere dayandırıyorum. Örneğin, Temmuz 2025'te 16 farklı anket şirketinin ortalamasına göre CHP %33,0 oy oranıyla AKP'yi %32,1 ile geride bırakıyor ve dar bir farkla önde görünüyor. Benzer şekilde, PolitPro'nun güncel seçim trendi analizinde de CHP %33,3 ile lider konumda, AKP ise %30,2'de kalıyor.

BU TAHMİNİN NEDENLERİ ŞÖYLE:

Mevcut anket trendleri: Son anketlerde CHP, yerel seçimlerdeki (2024) başarısının momentumunu koruyor. Örneğin, ORC'nin Temmuz 2025 anketinde CHP %30,5, AKP %30,0 oy alıyor. Gündemar'ın Temmuz sonu anketinde ise CHP %37,2 ile daha net bir üstünlük sağlıyor. Ancak bazı anketlerde (örneğin ASAL'ın Mayıs 2025 verisinde AKP %33,5 ile önde) dalgalanmalar var, bu da ekonominin ve dış olayların etkileyebileceğini gösteriyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI FAKTÖRÜ:

Türkiye'de iktidar, büyük ölçüde cumhurbaşkanının partisine bağlı. Anketlerde Ekrem İmamoğlu gibi muhalif adaylar Erdoğan'a karşı üstün (örneğin %60,9'a %39,1), ancak İmamoğlu'nun hapis cezası gibi engeller var. Halkın %67'si Erdoğan döneminin bitmesini istiyor ve %71,8'i erken seçim talep ediyor, bu da muhalefete avantaj sağlayabilir.

DİĞER PARTİLER VE İTTİFAKLAR:

DEM Parti %9 civarında, MHP %7-8 bandında seyrediyor. AKP-MHP ittifakı toplamda %38-40'a ulaşsa da, CHP'nin potansiyel ittifakları (İYİ, ZP gibi) dengeleri değiştirebilir. Yeniden Refah gibi partiler de AKP oylarını bölebilir.

Tabii ki, seçimlere 3 yıl var ve ekonomi, deprem sonrası gelişmeler veya uluslararası olaylar her şeyi değiştirebilir. Eğer erken seçim olursa (halkın büyük kısmı istiyor), CHP'nin mevcut ivmesiyle kazanma şansı daha yüksek. Ama AKP'nin devlet kaynaklarını kullanma avantajı göz ardı edilemez. Sonuçta, bu bir tahmin; kesinlik yok.

Aşağıda son anket ortalamalarını tablo olarak özetliyorum (Temmuz 2025 verilerine dayalı):