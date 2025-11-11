Bomba yapım videoları paylaşıyorlardı: İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

Yayınlanma:
İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, internet tabanlı mesajlaşma programı üzerinden bomba yapımı gibi eğitim videolarını ve güncel propaganda faaliyetlerini paylaştıkları belirtilen 3'ü Türk vatandaşı toplam 15 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. 12 kişi gözaltına alındı, diğer 3 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Terörle mücadele ekipleri, şüphelilerin RocketChat isimli internet tabanlı mesajlaşma programını kullanarak IŞİD terör örgütüne ait bomba yapımı gibi eğitim videoları ile güncel propaganda faaliyetlerini paylaştıklarını tespit etti. Ayrıca şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden de örgüt yanlısı paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, Türk vatandaşı 3 kişi ile Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen 12 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

